中東局勢對樓市影響有限 戴德梁行：全年樓價料升一成

戴德梁行今日公布首季房地產市場回顧及展望，該表示住宅成交宗數分別按季及按年升9%及53%，預計未來全年成交量可望達6.5萬至7萬水平，樓價則最多可升7%至10%。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指，整體樓市氣氛向好，交投不斷，自去年3月起，住宅買賣合約數字已連續13個月錄得超過5,000宗，其中今年2月交投量更逼近6,700宗。隨著外來資金不斷流入香港，支持本港拆息維持相對低位，對本港樓市構成一定支持，預計今月買賣合約數字可再錄逾5,000宗水平，連續14個月錄相關水平。成交方面，預計今年住宅成交量有望達6.5萬至7萬宗水平。

至於樓價走勢，若中東地緣政治局勢能於短期內緩和，相信對本港樓市影響將屬有限，全年樓價升幅有望達7%至10%。惟若局勢進一步升溫或對息口及買家入市心態構成壓力，全年樓價升幅則預計約為5%。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指，截至首季，本季樓價較去年年底升近5%。至於受歡迎屋苑樓價表現，各類型物業樓價升勢持續，其中代表中價市場的太古城按季升8.6%；而代表豪宅市場的貝沙灣亦錄得 7.1%的按季升幅，反映市場不再是以細價樓作主導，各種樓盤均獲市場追捧，並且市場亦可見換樓鏈提早出現。另一方面，在各類來港人才住宅需求帶動下，住宅租賃需求持續強勁，租金指數再創有紀錄以來新高。現時息口處於相對較低水平，既吸引投資者入市，亦促使租樓客及準買家加快入市。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，受銀行、金融業及保險業需求帶動，甲級寫字樓市首季新租務錄得約86.6萬方呎，當中以銀行、金融及保險業為主，佔新租面積逾70%。另外雖然第一季整體淨吸納量降受季節原因有所下跌，不過仍連續第十季保持正吸納量。租金方面中區和尖沙咀租金水平持續回升，按季分別上漲5.5%和0.4%，帶動第一季整體租金水平按季升2.4%。隨著環球局勢動盪，資金料尋求穩定市場投資，因此將中區租金預測調升至6%至8%，從而帶動全年甲級寫字樓租金按年升1%至3%。

蕭亮輝續指，今年首兩月本港零售業銷售貨額總計約724億元，按年升11.8%。空置率方面，第一季四個核心區一線街舖平均空置率進一步回落至4.2%，其中銅鑼灣和中環一線核心街舖已被租滿。租金復甦步伐同樣以港島區領先，中環和銅鑼灣一線街舖租金按季分別升1.1%和0.8%，旺角按季亦錄輕微升幅，惟尖沙咀舖租按季下調1.1%。預計上半年整體租金將上升2%至3%。