12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」

不少年輕人寧願租樓，享受無拘無束的生活，但當人生踏入另一階段、組織了家庭，便更多人希望買樓，擁有一個真正屬於自己的安樂窩。今次故事的主角、31歲的Michelle，憑藉疫情下創立的美容保健品牌，成功實現年收入7位數。當事業有成及結婚後，去年毅然告別長達12年的租客生涯，豪擲逾千萬元購入東九龍新盤單位，明言「平時做生意工作節奏急促，壓力不小，所以我非常渴望回家後有一個真正可以放鬆的空間」，因此置業最核心的考慮因素就是屋苑環境。

事業走上軌道，Michelle開始渴望擁有一個安穩的居所。

疫情成轉捩點 美容顧問創自家品牌

Michelle坦言，「我讀書不行，成績不好，於是讀了一些美容的課程，註定一生只能走美容這條路。」在18歲中六畢業後，她便投身其中，從學徒做起，8年間逐步晉升為美容顧問，最高峰時月入高達5至7萬元，期間一直租樓居住。

然而，2020年疫情來襲，美容院被勒令停業，讓她主要收入來源頓時中斷，「因為疫情不可以跟人接觸，所以不能開工。」雖然之前月入不少，但自己不懂得理財，又經常購物旅遊，沒有儲錢習慣，「賺多少、花多少」，幸在當時除了擔任美容顧問外，仍有兼職經營網店售賣美容保健產品。當時更把握契機全身投入網店事業，在2022年創立屬於自己的保健食品品牌，「又可以幫到人又賺到錢。」據其透露，自從正式創立品牌後，公司每年收入都有7位數。

據其透露，自從正式創立品牌後，公司每年收入都有7位數。

事業有成盼置業 尋覓兩年遇心頭好

事業走上軌道，Michelle開始渴望擁有一個安穩的居所。「我從18歲起便離家獨立生活，租屋長達12年。」她在港島南區成長，表示離不開港島的生活，因此先後租住灣仔及中西區等核心地段，當時月租開支約1.5萬至1.8萬元。她坦言，年輕時享受無拘無束的租樓生活，但年齡漸長、心態轉變，希望能擁有一個「真正屬於自己的家」，不再為他人供樓，並形容這份「安心感」是租樓無法比擬的。

Michelle與丈夫去年9月完婚，在結婚前與丈夫花了兩年時間睇樓，預算約1,000萬元，足跡遍佈啟德、黃竹坑及西沙等熱門新盤。她表示，自己曾抽中西沙SIERRA SEA大單位，但考慮到交通便利性及家人漸衰老，若住得太遠，日後定有不便，最終決定放棄。

直到去年11月，他們被九龍東半山新盤Koko Hills所吸引，Michelle笑言該屋苑不輸港島區。

直到去年11月，他們被九龍東半山新盤Koko Hills所吸引，Michelle笑言該屋苑不輸港島區，「我從小在南區長大，但這裡的環境很舒適、清幽，而且步行到地鐵站只需4至5分鐘，完全可以接受。」她又提到，屋苑綠化環境和會所設計，提供了她所追求的「度假感」氛圍。

逾千萬購490呎單位 最愛梗廚設計

Michelle購入的單位為一個約490方呎的兩房高層戶，可望海景。雖然樓價最終超預算，達到1,100多萬元，但她認為物有所值。目前月供約兩萬多元，坦言「有一定壓力」，但與丈夫共同負擔，屬於可接受的範圍。

除了環境，單位實用性也是關鍵，特別是「梗廚」設計，「我們有養貓，梗廚可以避免油煙影響貓咪，而且我先生很喜歡下廚。」而單位附設浴缸亦是加分之處。屋苑周邊配套方面，Michelle總結，藍田區本身交通網絡成熟，附近已有商場能夠滿足日常生活的需求，總體靜中帶旺。目前她已聘請設計公司，打算全屋傢俬訂製，預算約20萬元，將愛巢打造成「簡約奶油風」，營造溫暖舒適的居家感。

相關文章：為愛貓搬遷終圓置業夢 女老師白表中籤 400萬買啟悅苑上車 打造人貓共融安樂窩

相關文章：00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」

相關文章：公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」

相關文章：單身貴族900萬買藍田海景盤 專家提醒：日落景雖靚 惟木地板要特別保養｜專家驗磚頭