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上環299 QRC銀主商廈6.1億易手 較高峰期跌7成 創投基金方仁宙等承接 料回報6厘

樓市動向
更新時間：11:10 2026-04-09 HKT
發佈時間：11:10 2026-04-09 HKT

近期商廈買賣熾熱，上環299 QRC全幢商廈去年5月淪為銀主盤，近期以6.114億易手，平均每呎6470元，新買家為著名投資者方勳，以及兒子方仁宙，方仁宙亦是創投基金「海闊天空創投」的創辦人，料回報約6厘。

上環皇后大道中287至299號299 QRC全幢商廈，總樓面9.45萬方呎，以易手6.114億易手，平均每呎6470元，市場消息透露，新買家透過利盛集團有限公司（NEW SUCCESS HOLDINGS LIMITED）購入該全幢，公司董事包括方勳（FANG, SHIN）及方仁宙（FANG, YAN ZAU ALEXANDER）。

方勳為知名投資者，活躍於地產及高價值資產收購，兒子方仁宙早於2000年，創立風險投資機構eGarden，曾與弘毅投資、紅杉資本等投資基金合作；2017年則創辦「海闊天空創投」，協助海外創新初創公司在港設立基地及拓展業務。

曾斥6億購山頂洋房

方勳與方仁宙亦鍾情豪宅，2012年斥資8800萬購入中半山The Albany高層單位，呎價約3.45萬，創當時屋苑標準戶呎價新高。2021年4月，方仁宙透過首置身份入市，以逾6.0088億承接山頂道77/79 PEAK ROAD 77B號洋房，面積6676方呎，設有花園2947方呎，呎價高達逾9萬。

上環299 QRC全幢商廈，由投資者方勳等人承接，作價6.114億。
上環299 QRC全幢商廈，由投資者方勳等人承接，作價6.114億。

具潛力改作學生宿舍

知情人士指，新買家鍾情299 QRC具投資價值，目前出租率僅約50%，月收200萬，若悉數出租料月租400萬，回報約6厘。該廈樓高24層，每層建築面積2852至6002方呎，每層樓面相對較小，具潛力改作學生宿舍。

該全幢曾由大新金融創辦人王守業兒子王祖安持有，他於2018年，斥資21億以向TOYOMALL購入，買賣公司形式，TOYOMALL則於2010年以5.2億購入，帳面大賺15.8億，王祖安曾向澳門大型銀行融資高達14.7億，惟於2022年將該廈所有股權悉數出售予另一基金，該基金在2025年2月底，就299 QRC全幢商廈再作抵押，向銀行承做二按。

若該商廈以2018年21億元易手，以最新成交價6.114億計，物業大幅貶值高達71%，樓價蒸發近15億元。

物業隨後被中國工商銀行（澳門）股份有限公司委任德安華（Kroll）接管，並委託代理，由仲量聯行於去年5月推出放售，過去數月先後亦有不同代理行為物業尋找買家，最後由普縉促成交易。

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