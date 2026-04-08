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經典樓蟹現短炒 深井浪翠園兩房372萬沽 不足一年升值18% 外區用家接貨

樓市動向
更新時間：14:51 2026-04-08 HKT
發佈時間：14:51 2026-04-08 HKT

樓市回暖，短炒成交重現市場。過去多年屢錄蝕讓、被坊間戲稱「97蟹貨」重災區的深井浪翠園，近日罕有錄得一宗二手短炒成交。一個兩房單位以372萬元易手，原業主持貨不足一年，較買入價帳面升值57萬元或18%。

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晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，上述成交個案為深井浪翠園一期2座中高層B室，實用面積454平方呎，屬原則兩房兩廳間隔，成交價372萬元，折合實用呎價8,914元。

深井浪翠園一期2座中高層B室，實用面積454平方呎，屬原則兩房兩廳間隔，成交價372萬元，折合實用呎價8,914元。
深井浪翠園一期2座中高層B室，實用面積454平方呎，屬原則兩房兩廳間隔，成交價372萬元，折合實用呎價8,914元。

鄧錦雄指，新買家為外區用家，鍾情單位間隔實用，加上重點尋找樓價在400萬元以內、且附有簇新裝修的放盤，故睇樓後火速拍板承接。至於原業主最初購入單位是打算作長線收租之用，惟近期見樓市回暖，單位在短期內帳面已有一定升幅，遂決定「轉租為沽」先行獲利離場。

據了解，原業主於2025年6月斥資315萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利57萬元，期內物業升值約18%。

原業主於2025年6月斥資315萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利57萬元，期內物業升值約18%。
原業主於2025年6月斥資315萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利57萬元，期內物業升值約18%。

位於深井青山公路青龍頭段的浪翠園分5期發展，於1992至1997年分階段入伙，整個屋苑提供15座，共2,389伙。憑藉對赤鱲角新機場計劃憧憬，浪翠園成為當年的炒家樂園，樓價短期內被大幅炒高，惟1997年間一場金融風暴，令該屋苑樓價一瀉而下，部分單位樓價不需100萬元，因而被戲稱「97蟹貨重災區」。

根據代理網站資料，浪翠園近期平均成交呎價約8,840元，屋苑目前共42個放盤，叫價由345萬元至1,030萬元。

柏瓏620萬元沽 原業主持貨半年帳賺70萬

美聯物業元朗 – 形點II分行營業經理郭展鵬表示，該行最新促成柏瓏一個352實呎單位成交，獲買家以620萬元承接。

郭展鵬表示，成交單位為柏瓏 II 1座低層B7室，實用面積約352平方呎，間隔實用。單位放盤原叫價630萬元，議價後以620萬元成交，折合實用呎價約17,614元。據了解，原業主於2025年10月以約549.9萬元購入上述物業，持貨僅約半年，帳面獲利約70.1萬元。

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