盈立月租18萬攻旺角樓上舖 硬撼富途證券 代理：「樓上樓下」成有趣題材

近年證券行積極搶灘，成為舖市新勢力，旺角亞皆老街一個「單邊舖王」年前由證券行以每月逾100萬承租，其空置一年半的1樓「樓上舖」，剛吸引另一間證券行進駐，月租18萬，平均每呎72元。

物業空置一年半

上址亞皆老街67及69號，位處西洋菜南街單邊，該物業地舖及閣樓，富途證券早於2024年5月承租至今，月租逾100萬，物業1樓曾由雪褸店，健身中心進駐，惟交吉一年半，市場消息透露，該1樓剛獲證券行垂青，每月18萬，以建築面積約2500方呎計算，平均每呎72元，新租客為去年初獲周大福控股戰略入股的盈立證券，去年先後在銅鑼灣及尖沙咀設據點，最新拓展至旺角來。

旺角亞皆老街67及69號單邊1樓，由盈立證券以每月18萬承租。

業主黎永滔：舖位已租出

《星島》向舖主資深投資者黎永滔查詢，他證實舖位已租出，並指近期舖市升温，尤其證券行及食肆等行業積極擴張，相信舖市已見底，上述亞皆老街1樓「樓上舖」多年來吸納熱門行業，過往為珠寶金行，現時吸引市場炙手可熱的證券行，分別進駐樓上及樓下。

利嘉閣（工商舖）商舖商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，上述一樓舖位並沒有電梯到達，顧客要走幾級樓梯，同樣位於核心黃金地段，樓上舖「性價比高」，亦顯示不同證券行租舖策略不同，當成為樓上樓下的鄰居，吸客方式及存在競爭，相信是有趣並值得討論，可成為教科書題材。

事實上，富途證券近年不斷在核心搶租地舖，個個皆耀眼，單是銅鑼灣羅素街已有2個據點，其中一個舖位月租高達140萬；盈立證券去年亦先後在銅鑼灣及尖沙咀插旗，銅鑼灣波斯富街77至83號波斯富大廈地下G及J舖，建築面積約680方呎，每月17萬，呎租約250元。尖沙咀彌敦道83至97號華源大廈地下39A號舖連閣樓，建築面積合共約700方呎，月租13萬，呎租約186元。

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