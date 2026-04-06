首季按揭宗數按年增三成 銀行取態趨積極 按息低見H+0.6厘｜曹德明

今年首季樓市氣氛熾熱，按揭市場亦表現不俗。根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處資料顯示，今年首季現樓及樓花按揭登記宗數合共錄得20,094宗，較去年同期的15,383宗增加約三成（4,711宗）。

另一方面，住宅樓價持續上揚，各大銀行對住宅按揭業務取態亦趨向積極，並推出多元化的按揭計劃及相關優惠，以吸引優質客戶，爭取上半年的按揭業務。除了早前3間大型銀行相繼推出限時低息定息按揭計劃，近日亦有中小型銀行推出近年市場罕見的靈活H按計劃。

設兩種「提早償還貸款方案」

上述靈活H按計劃的全期按息低至H+0.6厘，封頂息率為P-0.3厘（P=5.375厘），貸款額達700萬元或以上可享按揭現金回贈，此外銀行亦提供按揭存款掛鈎戶口（Mortgage-link）。該計劃的最大特色是客戶可選擇以下兩種「提早償還貸款方案」：

方案一：罰息期僅為1年，其後客戶提早償還貸款，毋須支付任何罰款；

方案二：首兩年內提早償還貸款，毋須支付罰息，只需退回按揭現金回贈，其後提早償還貸款毋須支付任何罰款。

好處是按息低及罰款期短

該中小型銀行推出的H按揭計劃可享有以下三個好處：

好處一：「按息低」──按息低至H+0.6%，較市場上普遍H按計劃H+1.3%為低。假設HIBOR為2厘，中小型銀行靈活H按計劃的實際按息為2.6厘，較市場上普遍的H按計劃封頂息率3.25厘低65點子；

好處二：「罰款期短」──方案一的罰息期僅為一年，客戶可於一年後立即轉售物業並毋須支付任何罰款，適合短線投資者；

好處三：「免罰息」──在方案二中，客戶於首兩年內提早償還貸款，毋須支付罰息，只需退還按揭現金回贈，相比一般銀行需額外繳付貸款額若干百分比作為罰息，變相毋須額外支付任何罰款。

近期愈來愈多投資客入市，相信他們傾向選用上述靈活H按計劃。而現時各大銀行根據客戶類型，推出針對性的多元化按揭方案，客戶可根據自身財務狀況及實際需求，選擇最適合自己的按揭計劃。如有需要，建議尋求大型專業按揭中介公司的協助，並配對合適的銀行及按揭方案。

曹德明

經絡按揭轉介首席副總裁