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世宙租客料樓價見底回升 「轉租為買」864萬易手

樓市動向
更新時間：09:50 2026-04-05 HKT
發佈時間：09:50 2026-04-05 HKT

本港租金持續創新高，「轉租為買」現象變得越來越普遍。美聯分行助理區域經理張國成說，元朗世宙5座高層F室，面積約645方呎。據悉，買家為區內客，因近期租金急升，加上認為樓價已見底回升，決定由「租轉買」，最終以864萬承接，呎價約13,395元。原業主於2016年3月以約778.6萬購入上述物業，持貨約10年轉手，帳面獲利約85.4萬或11%。

嘉湖山莊持貨18年獲利2.2倍

祥益高級分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊1期（樂湖居）4座中層D室，面積551方呎，獲外區客議價後以475萬「即睇即買」，呎價約8,621元，屬市價成交。買家鍾情單位內櫳寬敞，附設企理裝修，空間感充足，符合自住需求；而原業主2008年以約148萬購入，持貨18年轉手，帳面獲利約327萬或2.2倍。

錦泰苑居二市場價658萬成交

中原分行資深區域營業經理胡耀祖稱，馬鞍山居屋錦泰苑C座中層04室，面積650方呎，議價後以658萬（居二市場價）易手，呎價10,123元。原業主於2000以159萬購入單位，持貨26年沽貨，帳面獲利約499萬或3.1倍。

世紀21家天下分行經理黎振傑指，旺角富榮花園2座中層E室，面積431方呎，新近獲買家以469萬（居二市場價）購入，呎價10,882元。原業主於1998年以163萬（居二市場價）購入。

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