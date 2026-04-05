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大坑渣甸豪庭3房獲外區客每月3.9萬承租

樓市動向
更新時間：09:23 2026-04-05 HKT
發佈時間：09:23 2026-04-05 HKT

利嘉閣分區董事梁國樑稱，大坑渣甸豪庭中層A室，面積約767方呎，採3房套連工人套房間隔，該單位由大業主持有收租，外區客以每月3.9萬承租，呎租約51元。

大角咀浪澄灣每月2.78萬租出

中原分行首席分區營業經理黃家全表示，大角咀浪澄灣1座低層B室，面積556方呎，最新以每月2.78萬租出，呎租約50元。

港置分行高級聯席董事翁嘉慧說，大角咀帝峯皇殿6座中層E室，面積300方呎，獲區內家庭客睇樓兩次，議價後以1.75萬承租，呎租約58元。

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