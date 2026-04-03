中東戰事不知何時了 港豪宅交易急跌6成 市場憂加息阻礙投資者入市步伐

中東戰事爆發至今已超過1個月，樓市初步未見大受影響，尤其是新盤銷情理想，頻現報捷佳績，惟業界人士則指出，若戰事拖長將為樓市添上變數，豪宅交投已率先受到衝擊，石油價格不斷上升將帶動通脹，不利因素料逐漸浮現，同時有機會令息口掉頭向上，樓市交投或會受到牽連。

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2億元樓價 繳稅相差450萬

《財政預算案》增加1億元或以上豪宅印花稅，衝擊市場交投，地建會執委會主席梁志堅表示，涉及逾億元或以上豪宅交投量向來不多，印花稅稅率調高至6.5%對整體豪宅交投肯定有影響，如涉及樓價約2億最新稅率計已涉及約1300萬，舊稅約850萬，相差約450萬，認為會影響豪宅準買家置業意欲。

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泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，影響樓市最大因素為息口問題，中東戰事令油價急升，運輸成本亦增加，令通脹升溫，環球以致本港，息口有機會掉頭向上，貨品價格上升，將減慢經濟復甦步伐，同時會影響置業意欲，新盤經歷多月來銷情理想下，有機會受戰火打擊下借勢降溫，投資者亦會放慢入市步伐。

綜合業內人士表示，樓市現時呈「短好中穩」，不少新盤銷情取得報捷成績，惟戰事若再拖延，對豪宅，甚至中小型新盤銷售亦有負面影響，打擊買家入市信心，未來息口走勢欠明確，市場預期未來減息因素或會逆轉，直言樓市交投若維持現時情況，首要條件為息口不會大幅攀升，否則對樓市未來走向添上不明朗因素，石油危機一旦出現，石油副產品價格亦會提高，逐漸令民生用品價格受到牽連而加價，打擊經濟，樓市亦無可避免受到影響。

買家入市意欲未有回升

上月超級豪宅新盤樓市在內外不同因素，包括增收印花稅款及中東戰事等帶來的陰霾籠罩下，全月錄得11宗逾億元成交，對比1月所錄得26宗交投，按月大跌近6成，可見增加印花稅衝擊超級豪宅買家入市意欲。

新盤於今年2月及3月各錄得11宗逾億元成交，其中2月適逢農曆新年，屬傳統樓市淡季，惟3月情況未見好轉，《預算案》調高1億元或以上豪宅印花稅至6.5%，以及中東戰事爆發等因素，導致3月逾億元成交宗數仍維持11宗相若水平，可見超級豪宅買家入市意欲未有回升。

今年1月豪宅買家積極入市，發展商亦推出大宅單位及洋房迎合需要，全月「億億聲」成交不絕於耳，破億元成交幾乎日日有，全月共錄達26宗，當月更連環出現大手豪宅掃貨個案，最大宗為涉資約8.6億元，掃入淺水灣1 SOUTH BAY CLOSE，由1組買家一口氣連掃3層共6伙，其中5樓A室及B室，面積分別2683及237方呎，連兩個車位以3億元售出，呎價高達10.3萬。此外，恒隆旗下藍塘道23至39號洋房項目，亦獲大手客斥資逾4.47億元連掃2伙，成交呎價高見4.86萬。

政府加稅後，3月份新盤逾億元成交隨即降溫，最大宗來自泛海國際、德祥地產及資本策略合作發展的半山超級豪宅寶峰，以4.2億元售出全盤唯一頂層連天台特色戶，呎價逾6.2萬，此外，市場上再沒有出現大手掃貨個案。

半山寶峰頂層特色戶4.2億沽 成交價創項目新高