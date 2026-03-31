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賭王金巴利街遺產地盤4700萬售 每呎樓面地價約2777元

樓市動向
更新時間：09:58 2026-03-31 HKT
發佈時間：09:58 2026-03-31 HKT

核心區具重建價值地盤有價，原已故賭王何鴻燊持有、位於尖沙咀金巴利街一個地盤，以4700萬易手，每呎樓面地價2777元。

原由已故賭王何鴻燊持有

上址為尖沙咀金巴利街20號地盤，由已故賭王何鴻燊持有，去年3月由遺產管理人命推出放售，當時叫價8800萬，及至今年1月，管理人調低3800萬重推，減幅43%，意向價為5000萬，最終以4700萬易手，該項目佔地約1410方呎，以最高可建樓面約16920方呎計，樓面地價每呎約2777元。市場消息指，上述買賣已於土地註冊處登記。

尖沙咀金巴利街一個地盤，以4700萬易手。
尖沙咀金巴利街一個地盤，以4700萬易手。

毗鄰地盤成交價7500萬

早前，該地盤毗鄰的金巴利街18號地盤，早前市場消息指亦已約7500萬易手，佔地面積約1400方呎，以商業地積比12倍計算，可重建樓面約16800方呎，每呎樓面地價4464元，同樣商業地盤，與20號的呎價相差甚遠。市場消息指，該地盤原業主為快譯通創辦人相關人士，於2019年8月高位接貨，作價1.15億，持貨近6年半，帳面貶值4000萬，幅度約35%。據消息指，原業主一直企硬價格，未上作讓步，不過，該宗交易仍未在土地註冊處登記。

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