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油價及息口成關鍵 美聯黃建業：全年樓價維持升10%預測

樓市動向
更新時間：09:50 2026-03-31 HKT
發佈時間：09:50 2026-03-31 HKT

今年首季本港住宅樓市價量齊升，表現勝預期，但美聯集團主席黃建業認為，數據未反映中東戰事的影響，需要留意油價及息口走勢，次季有可能「價升量微跌」，然而若戰爭平息，下半年樓市將「轉彎入直路」，第三季起有機會回氣再上，維持全年「價量齊升」預測，樓價料升約10%。

黃建業認為，中東戰事對環球經濟的影響尚未完全浮現，若局勢持續升溫並演變為長期事件，將推高通脹壓力，一旦「意外加息」，本港資金流動性難免受衝擊，若經濟前景變得不明朗，或降低換樓意欲。

不過，本港樓市基本因素不變，料續成資金「避風港」，若戰爭平息，下半年樓市將「轉彎入直路」，維持全年「價量齊升」預測，樓價料升約10%。

去年賺4.23億增逾30%

此外，美聯集團昨公布截至去年12月底止全年業績，錄得收益約55億，權益持有人應佔溢利約4.23億，按年增長逾30%，創15年新高，建議派發末期息每股6仙，以及派發特別股息每股3仙。

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