Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

傳嘉里3.54億購西半山兩舊樓 平均每呎9100元 料作土地儲備

樓市動向
更新時間：10:52 2026-03-25 HKT
發佈時間：10:52 2026-03-25 HKT

市場錄1宗近年罕見的舊樓成交，西半山羅便臣道及西摩臺交界舊樓，各以1.59億及1.95億易手，共涉資3.54億，買家為嘉里地產及相關人士。

嘉里地產相關人士承接

上址為西半山西摩臺4號、羅便臣道62E號舊樓，佔地約4860方呎，地積比8倍計算，可重建樓面約38900方呎，以易手價計算，平均每呎9100元，市場人士指，買家為嘉里地產及相關人士，本報昨日向嘉里查詢，惟直至截稿時未獲回覆。

市場人士指，上述舊樓地盤有一定規模，具重建價值，近期樓市氣氛不俗，相信發展商購入作為土地儲備。

觀塘東南工廈高層叫價逾2140萬

另外：美聯工商高級客戶經理譚紫瑩表示，觀塘東南工業大廈高層單位，建築面積約7184方呎，意向價2140.83萬，平均每方呎約2980元，現時交吉放售，買家即時規劃使用，該單位位處高層，享開揚海景，廈配備大型車場，可容納貨櫃直入，並設有貨台，物流效率高。單位設有大型貨梯及三相電力，室內更擁有獨立洗手間及來去水設施，方便員工日常所需，適合需要獨立作業空間的工作室、輕工業或倉儲用途。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
20小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
20小時前
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
伊朗局勢｜傳美國擬停火一個月、穆傑塔巴允談判 15點協議包括撤核換撤制裁 
即時國際
5小時前
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
飲食
22小時前
星島申訴王 | 白撞收數佬湧現 來電恐嚇還錢 模特兒被索3萬：唔還就上門淋油
03:21
星島申訴王 | 白撞收數佬湧現 來電恐嚇還錢 模特兒被索3萬：唔還就上門淋油
提防騙子
4小時前
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
影視圈
17小時前
「娛圈敗家女」身形突變震驚網民 出身富裕情路坎坷 屢遇「渣男」矛頭直指一男星？
「娛圈敗家女」身形突變震驚網民 出身富裕情路坎坷 屢遇「渣男」矛頭直指一男星？
影視圈
21小時前
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
生活百科
22小時前
74歲施南生半山豪宅首曝光 於寬敞新居受訪談前夫徐克 大爆初見印象：似越南難民
74歲施南生半山豪宅首曝光 於寬敞新居受訪談前夫徐克 大爆初見印象：似越南難民
影視圈
3小時前