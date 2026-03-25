傳嘉里3.54億購西半山兩舊樓 平均每呎9100元 料作土地儲備

市場錄1宗近年罕見的舊樓成交，西半山羅便臣道及西摩臺交界舊樓，各以1.59億及1.95億易手，共涉資3.54億，買家為嘉里地產及相關人士。

嘉里地產相關人士承接

上址為西半山西摩臺4號、羅便臣道62E號舊樓，佔地約4860方呎，地積比8倍計算，可重建樓面約38900方呎，以易手價計算，平均每呎9100元，市場人士指，買家為嘉里地產及相關人士，本報昨日向嘉里查詢，惟直至截稿時未獲回覆。

市場人士指，上述舊樓地盤有一定規模，具重建價值，近期樓市氣氛不俗，相信發展商購入作為土地儲備。

觀塘東南工廈高層叫價逾2140萬

另外：美聯工商高級客戶經理譚紫瑩表示，觀塘東南工業大廈高層單位，建築面積約7184方呎，意向價2140.83萬，平均每方呎約2980元，現時交吉放售，買家即時規劃使用，該單位位處高層，享開揚海景，廈配備大型車場，可容納貨櫃直入，並設有貨台，物流效率高。單位設有大型貨梯及三相電力，室內更擁有獨立洗手間及來去水設施，方便員工日常所需，適合需要獨立作業空間的工作室、輕工業或倉儲用途。