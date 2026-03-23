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收租客收工到場即睇即買 343萬購荃威花園移民盤 租金回報料逾4.8%

樓市動向
更新時間：16:52 2026-03-23 HKT
發佈時間：16:52 2026-03-23 HKT

二手交投持續活躍，投資客亦加快入市步伐。美聯物業愉景新城分行高級分區營業經理鍾家豪表示，該行最新促成荃威花園二手成交，外區投資客以343萬元承接屋苑兩房戶，預計租金回報超過4.8%。

持貨9年帳面蝕70萬

鍾家豪表示，成交單位為荃威花園P座中層7室，實用面積約477平方呎，屬2房間隔，單位裝修企理。據悉，單位租客剛搬走一日，原業主已移民海外，臨行前已做授權書予家人出售物業，而買家為外區投資客，尋覓400萬元或以下物業作收租用途多時，於美聯網站見到單位剛放盤，即時預約代理放工後參觀，參觀後即場議價後以343萬元承接，較底價345萬元僅低2萬元，實用呎價約7,191元。

鍾家豪補充，屋苑同類單位預計可租約13,800元，故推測買家購入單位後可享租金回報超過4.8%。資料顯示，原業主於2017年2月以約413萬元購入上述物業，持貨約9年，帳面貶值約70萬元。
 

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