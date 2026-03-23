收租客收工到場即睇即買 343萬購荃威花園移民盤 租金回報料逾4.8%
更新時間：16:52 2026-03-23 HKT
發佈時間：16:52 2026-03-23 HKT
發佈時間：16:52 2026-03-23 HKT
二手交投持續活躍，投資客亦加快入市步伐。美聯物業愉景新城分行高級分區營業經理鍾家豪表示，該行最新促成荃威花園二手成交，外區投資客以343萬元承接屋苑兩房戶，預計租金回報超過4.8%。
持貨9年帳面蝕70萬
鍾家豪表示，成交單位為荃威花園P座中層7室，實用面積約477平方呎，屬2房間隔，單位裝修企理。據悉，單位租客剛搬走一日，原業主已移民海外，臨行前已做授權書予家人出售物業，而買家為外區投資客，尋覓400萬元或以下物業作收租用途多時，於美聯網站見到單位剛放盤，即時預約代理放工後參觀，參觀後即場議價後以343萬元承接，較底價345萬元僅低2萬元，實用呎價約7,191元。
鍾家豪補充，屋苑同類單位預計可租約13,800元，故推測買家購入單位後可享租金回報超過4.8%。資料顯示，原業主於2017年2月以約413萬元購入上述物業，持貨約9年，帳面貶值約70萬元。
最Hit
銅鑼灣利舞臺初生男嬰棄女廁 送院死亡
2小時前
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
2026-03-22 16:35 HKT
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
2026-03-22 13:00 HKT