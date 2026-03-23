港物流倉租金全球最貴 效率有待提高 世邦魏理仕：倡政府推彈性策略協助轉型

市場上舊式物流倉面臨淘汰，新落成的現代化物流倉需求殷切，然而，若要追上世界標準，更好地應對時代變遷，物流倉效率仍大有改善空間，世邦魏理仕呼籲政府加以配合，推出彈性策略協助轉型。

港物流倉呎租12元

根據世邦魏理仕數據，港物流倉租金全球最昂貴，年租每呎18美元（相等月租每呎港幣12元），較內地各城市普遍高逾70%，接近香港的深圳年租每呎僅稍高於7美元（月租每呎約港幣5元），不過，基於香港地理環境及法制，物業倉雖貴，目前需求仍殷切，該行建議政府在批地時，推彈性策略協助轉型，令香港物流倉更具競爭力，追上世界標準。

世邦魏理仕提議政府推彈性策略，協助物流倉轉型。左為黎尚文，右為陳錦平。

市場大有空間增長

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，雖然香港網購市場2025年升至佔比9.4%，但仍遠低於全球（10%至27%）及內地水平（47%），市場大有增長空間。隨着網購銷售持續上升，預計本地網購（電商營運商）佔用倉庫面積，將於2035年前增加兩倍。

世邦魏理仕香港工業及物流部執行董事兼主管黎尚文表示，現時租戶優先考慮擁有直達車輛通道、大樓面、高樓底及穩定電力供應的貨倉。同時泊車、電動車充電等配套日益重要。現時在舊倉庫，舊工廈內營運，未來有升級需求估計高達5200萬方呎。

該行建議政府在制訂政策上，協助物流倉完善發展，包括允許倉內車道不再計算入地積比內；目前政府對貨倉樓底有設限，新的物流倉樓底高度全部為6.5米或以下，國際各大城市新物流倉樓底普遍高達10米甚至逾12米，建議放寬高樓底「雙重計算」限制。