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金朝陽銅鑼灣商業項目變陣 申建66伙住宅

樓市動向
更新時間：16:05 2026-03-20 HKT
發佈時間：16:05 2026-03-20 HKT

商業樓面空置率持續高企，由金朝陽持有的銅鑼灣耀華街商業項目，最新變陣向城規會申請改劃住宅發展，以興建1幢樓高26層商住項目，以提供66伙。

項目位於耀華街42至44號及堅拿道東28至29號，目前屬商業地帶，申請改劃為商住用途。

項目地盤面積約2,952方呎，以地積比率約9.47倍發展，以興建1幢樓高26層商住項目，建築物高限為主水平基準以上102.9米，地下設有地舖，1至2樓為機電設施，住宅會所設於3樓，對上為住宅樓層，住宅樓面約24,542方呎，商業面積約3,391方呎，換言之，整個項目可建總樓面約27,933方呎。該項目料於2030年12月落成。

申請人指，鑑於近年商業活動需求下降，同時住宅需求持續上升，申請人擬透過將申請地點發展為一幢 擬議住宅及商店及服務行業/食肆；而且申請地點適合用作住宅發展，並與周邊土地用途兼容。
 

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