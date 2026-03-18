渣打推3年定息按揭 固定利率2.73厘 500萬貸款月供平H按1400元

渣打銀行推出首3年定息按揭計劃，是繼滙豐及恒生之後再推此類計劃。資料顯示，渣打的按揭息率固定為2.73厘，隨後息率為「P-2厘」，以該行採取「大P」的5.25厘計算，即3.25厘。

看齊滙豐恒生 息率較浮息按揭低0.52厘

渣打銀行推出的定按計劃，假設貸款額為500萬元、年期為30年，在固定息率2.73厘之下，每月供款20,359元。與現時銀行普遍H按及P按計劃的息率3.25厘比較，相同條件下每月供款為21,760元，意味是次渣打定按計劃每月供款可減少1,401元或6.4%。

該計劃並不設存款掛鈎按揭（Mortgage Link）戶口，罰息期為2年。

P按、H按及定按月供比較（圖片來源：經絡）

經絡曹德明料上半年按息維持3.25厘 宜轉定按

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明分析指，渣打推出的定息按揭計劃，息率較現時一般新造P按及H按計劃的3.25厘低出52點子，可即時節省更多利息開支。

曹德明續指，受地緣政治問題影響，預計美國聯儲局上半年將按兵不動，而香港一個月拆息（HIBOR）今天報2.07厘，走勢將取決於美國息口及資金流向，預計上半年HIBOR將在2厘至3厘之間反覆徘徊，普遍新造H按的實際息率將維持在3.25厘左右，新造H按的實際息率短期內仍難以跌破封頂位。

曹德明稱，相比H按，定按不僅可即時節省更多利息支出，亦能鎖定指定年期的息率，避免日後因利率波動帶來的風險，因此吸引部分非固定收入人士或長線投資人士選用，例如收租目的。他續指，除了新造按揭客戶，早年選用發展商高成數按揭的業主亦可轉按至此計劃慳息。

中原王美鳳：反映銀行對樓市具信心

中原按揭董事總經理王美鳳指，再有大型銀行加入提供低息定按反映銀行對樓市具信心、樓按取態積極，樓市已重返升軌，而近月拆息逐步下跌，亦有利銀行降低資金成本，有利增加銀行樓按積極性。她續稱，今年市場具有不少繼續支持樓市的因素，最近本港吸引資金流入力度增加，現時加上銀行低息按揭選擇多元化，有利為樓市再添動力，進一步堅固買家信心讓樓市繼續向好發展。

星之谷莊錦輝：改用定按慳息更實際

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，渣打的定息按揭利率與另外兩間銀行一樣，皆為2.73厘，現時供樓利率為3.25厘的業主可積極考慮轉按揭慳息，更有機會享有綠色按揭回贈。他又指，地緣政治因素令美國減息預期延後，有需要申請按揭的客戶不應再坐等減息，改用定息計劃更為實際。

他認為，越來越多銀行推出定息按揭，令業主有更多轉按的選擇，壯大定息按揭在市場上的比率，預期會上升至10%以上。