蔡天鳳前家翁斷供居屋淪銀主盤 開放式戶320萬推拍 呎價約1.1萬 即睇單位內部

名媛蔡天鳳於2023年2月慘遭碎屍肢解，其前家翁鄺球被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。他於2020年以綠表資格購入荃灣一個居屋單位拖欠按揭供款，去年被銀行接管。近日，該單位首度由銀主推出市場，以320萬元（未補地價）放售，呎價高見10,997元，挑戰該屋苑近三年的呎價新高。

相關文章：蔡天鳳碎屍案 前家翁鄺球斷供居屋單位 遭滙豐銀行入稟追討

高層開放式單位 呎價挑戰三年高位

該銀主盤為荃灣尚文苑一個高層單位，實用面積291平方呎，屬開放式間隔。銀主最新以320萬元在第二市場（未補地價）放售，折合呎價約10,997元。值得注意的是，此放售價較原買入價高出約47%。有代理業界人士透露，雖然單位呎價具挑戰性，但目前市場對此單位的查詢並不多。

蔡天鳳前家翁鄺球的尚文苑高層單位因斷供，已淪為銀主盤。

點擊睇鄺球尚文苑高層單位內部：

曾承造滙豐9成半按揭

資料顯示，業主為蔡天鳳的前家翁鄺球。他於2020年7月，動用綠表資格以218.24萬元買入上述單位，並向滙豐銀行承造9成半的按揭，借取207.38萬元。在蔡天鳳案發生後，鄺球被揭持有何文田加多利山豪宅的同時，仍可以綠表購入居屋單位，引起社會廣泛關注。其後鄺球未有還款，滙豐去年申請收回單位及要求申請歸還欠款項及利息。

其後因鄺球未能如期還款，單位淪為銀主盤。根據去年2月的法庭文件，滙豐銀行指鄺球違反2020年7月簽署的法定押記，未能償還207.38萬元的貸款，因此銀行入稟法院申請收回該物業。

相關文章：蔡天鳳再有遺產沽出 曼克頓山豪宅3800萬易手 連同兩黃埔車位套4160萬

