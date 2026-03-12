Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗換樓客無懼估價不足 808萬承接朗城滙兩房戶 低80萬照入市免失心頭好

樓市動向
更新時間：17:07 2026-03-12 HKT
發佈時間：17:07 2026-03-12 HKT

市場氣氛回暖，換樓鏈隨之啟動。儘管銀行對物業的估價趨於審慎，但仍無阻買家入市的決心。元朗區近日錄得1宗二手成交，有換樓客在銀行估價與成交價相差約80萬的情況下，依然決定入市，以808萬元承接元朗朗城滙一個兩房單位。

銀行估價僅720萬

美聯物業元朗朗屏站分行助理區域經理張國成透露，該行最新促成的成交單位為朗城滙5座中層F室。該單位實用面積約532平方呎，為兩房間隔，座向東南。單位原叫價830萬元，經議價後減22萬或約3%，以808萬元沽出，折合實用呎價約為15,188元。

據悉，買家為同區的換樓客，心儀該屋苑鄰近港鐵站，位處元朗市中心，擁有便利的交通及完善的生活配套。至於原業主於2019年3月以約805.6萬元購入此物業，持貨7年後轉手，帳面僅獲利約2.4萬元，接近平手離場。

張國成接受記者查詢時表示，當時恒生銀行對該單位的估價僅約720多萬元，較成交價低約80萬元，但該買家為免錯失心頭好，最終決定入市。

他補充，受惠於北部都會區的長遠發展利好，區內樓市前景備受看好。朗城滙本月至今已暫時錄得3宗買賣成交，反映市場交投氣氛正逐步升溫。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

