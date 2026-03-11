荃灣愉景新城連獲5組客睇樓 「帶票買家」脫穎而出 業主：唔差一萬幾千、信用行先｜區區睇樓

《財政預算案》公布後，入市氣氛明顯上升。荃灣愉景新城有三房單位開放睇樓後，即獲5組準買家參觀。其中有同區換樓客「帶票睇樓」展現誠意，最終獲業主本着「信用行先」的心態，放棄其他相若出價，以868.8萬元成交。

美聯物業愉景新城分行高級分區營業經理鍾家豪指，荃灣愉景新城12座高層F室868.8萬成交，屬3房間隔，實用面積650方呎，呎價13366元。

據悉，原業主放盤約3星期，由於工作較忙，放盤後一直未能安排時間睇樓，至近日可抽時間開門，即獲5組客到場睇樓。

新買家為同區換樓客，心儀屋苑方廳屋則，獲知上址位放盤，對單位樓盤及座向都合自己心水，等業主通知睇樓的同時，向代理及業主表明會「帶票睇樓」。

在雙方洽談細節時，業主同時獲另外兩組買家出價由於大家出價相若，加上業主已知悉此買家睇樓前表明會帶票，展現出極大誠意，故「唔差一萬幾千、信用行先」，與此買家簽約落實。據悉，原業主於2010年8月以408萬元買入，持貨至今約16年，是次轉手帳面獲利460.8萬元，樓價期內升值1.13倍。

事實上，荃灣區過去三日交投非常暢旺，共錄得約25宗買賣成交，部分屋苑更出現缺盤情況。有代理表示，由去年11月至今年2月，荃灣已連續四個月企穩逾百宗成交的活躍水平。在旺市帶動下，本月成交價較今年1月及2月有10%至15%升幅。

隨着平盤被急速消化，區內盤源日益緊絀。他指，目前可供預約參觀的放盤及「鎖匙盤」數量大幅收窄，部分大型屋苑如全．城匯及萬景峯更出現「零鎖匙盤」。客源方面，現時入市主力為剛沽出物業套現的換樓客，以及見租金持續高企、決定「轉租為買」的用家。

綠楊新邨K座低層4室租賃成交，實用面積582平方呎，3房間隔，附基本裝修，業主最近將單位推出市場放租，月租叫價2.1萬元，經議價後，以20500元租出，實用呎租35.2元。

至於租務市場同樣活躍，本月至今荃灣區已累錄約60宗租賃成交。中原地產荃灣西站第二分行高級分行經理謝家偉表示，分行新近促成綠楊新邨K座低層4室租賃成交，實用面積582平方呎，3房間隔，附基本裝修，業主最近將單位推出市場放租，月租叫價2.1萬元，經議價後，以20500元租出，實用呎租35.2元。

謝家偉指，新租客為外區家庭，因小孩於荃灣就讀，遂決定搬到學校附近。綠楊新邨租盤短缺，選擇不多，所以租客只視察了三個單位即決定租入上址。而業主於年2004年以199萬元買入單位，持貨約22年，最新租金回報高達12.4厘。

