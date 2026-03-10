專才被加租決心「租轉買」 818萬購馬鞍山臨海屋苑3房定居香港
更新時間：11:55 2026-03-10 HKT
發佈時間：11:55 2026-03-10 HKT
發佈時間：11:55 2026-03-10 HKT
租金持續攀升，不少租客加快「租轉買」。美聯物業馬鞍山聯席區域經理陳少鴻表示，該行最新促成專才斥818萬元承接馬鞍山迎濤灣737實呎戶。
陳少鴻表示，成交單位為馬鞍山迎濤灣1座中層H室，實用面積約737平方呎，為3房間隔，早前以858萬元放售，獲專才客洽購，有見樓市回升，加上業主加租，故決心「租轉買」定居香港，議價後以818萬元承接，實用呎價約11,099元。
持貨15年帳賺逾「兩球」
資料顯示，原業主於2011年以約569萬元購入上述物業，持貨約15年，帳面升值約249萬元。
迎濤灣位於馬鞍山鞍駿街23號，由華懋發展，於2001年4月開始落成，臨海而建。屋苑由2座樓宇組成，提供508個單位，分為2至3房間隔，實用面積487至1,568方呎。項目自設住客會所，提供包括室外泳池、健身室及網球場等。基座設有商場，鄰近更有馬鞍山廣場、馬鞍山中心商場及新港城中心等。迎濤灣鄰近港鐵馬鞍山站，步行時間約6分鐘，小學校網在89區，中學校區在沙田。
相關文章：4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
最Hit
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
2026-03-09 12:59 HKT
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
2026-03-09 09:00 HKT