Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘工廈全層連8車位放售 估值約6000萬 呎價低市價兩成

樓市動向
更新時間：12:14 2026-03-09 HKT
發佈時間：12:14 2026-03-09 HKT

世邦魏理仕表示，觀塘興業街20號聯合興業工業大廈4樓全層，連2個平台，以及8個車位（包括3個貨車位及5個私家車位）獲獨家代理出售，市場估值約為6,000萬元。

距離港鐵站5分鐘步程

世邦魏理仕稱，物業位於觀塘核心工商業區，距離觀塘站僅約5分鐘步程，位置優越。單位建築面積約14,926平方呎，樓高約3.2米，單位兩端附設合共約5,600平方呎的平台，為該大廈唯一配備平台的特色樓層，極具稀缺性。另外，大廈地下設有停車場及上落貨區，全幢大廈僅提供13個私家車位及11個貨車位，車位供應極為有限。

單位呎價約為3115元

世邦魏理仕表示，是次出售物業的市場估值約為6,000萬元，扣除車位價值後，單位呎價約為3,115元。對比近期觀塘工業全層成交個案，例如福昌大廈7樓以每平方呎約4,100元沽出，是次放售物業的呎價低約市場價20%，極具吸引力，加上連同車位一併出售，相信更能獲得用家青睞。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
18小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
20小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
2026-03-08 07:30 HKT
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
3小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
6小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
23小時前
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
突發
2小時前
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT