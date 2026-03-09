觀塘工廈全層連8車位放售 估值約6000萬 呎價低市價兩成

世邦魏理仕表示，觀塘興業街20號聯合興業工業大廈4樓全層，連2個平台，以及8個車位（包括3個貨車位及5個私家車位）獲獨家代理出售，市場估值約為6,000萬元。

距離港鐵站5分鐘步程

世邦魏理仕稱，物業位於觀塘核心工商業區，距離觀塘站僅約5分鐘步程，位置優越。單位建築面積約14,926平方呎，樓高約3.2米，單位兩端附設合共約5,600平方呎的平台，為該大廈唯一配備平台的特色樓層，極具稀缺性。另外，大廈地下設有停車場及上落貨區，全幢大廈僅提供13個私家車位及11個貨車位，車位供應極為有限。

單位呎價約為3115元

世邦魏理仕表示，是次出售物業的市場估值約為6,000萬元，扣除車位價值後，單位呎價約為3,115元。對比近期觀塘工業全層成交個案，例如福昌大廈7樓以每平方呎約4,100元沽出，是次放售物業的呎價低約市場價20%，極具吸引力，加上連同車位一併出售，相信更能獲得用家青睞。

