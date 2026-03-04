Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長實今年推4盤 共涉1590伙 郭子威：超級豪宅需求殷 21 BORRETT ROAD打頭陣

樓市動向
更新時間：11:08 2026-03-04 HKT
發佈時間：11:08 2026-03-04 HKT

新盤銷情向好，踏入馬年隨即有多個新盤部署推售，長實郭子威表示，集團今年亦有4個全新盤推售，共涉約1590伙，當中超級豪宅需求殷切，集團以港島半山波老道21 BORRETT ROAD第2期打頭陣，並認為《預算案》調高樓價1億以上印花稅影響不大，在樓價重拾升軌及減息因素下，將帶動市場需求，預期今年新盤成交將維持2萬伙水平，甚至超越去年成績。

專訪訪問重點

  • 集團今年將推4個全新盤，共涉約1590伙
  • 港島半山21 BORRETT ROAD第2期料上半年推售
  • 啟德花語海、元朗錦田項目及土瓜灣項目按市況再作決定
  • 新盤去年銷售逾2萬伙，不少發展商取得豐收佳績
  • 新盤全年銷售甚至有機會超逾去年
  • 剛需盤需求增加，料今年全年樓價有5%至7%升幅
  • 當中看好樓價2000萬以上豪宅可跑贏大市，樓價升幅料達10%
  • 下半年將有新一輪減息周期，料將減息4次

超級豪宅需求殷切

長實營業部首席經理郭子威接受本報專訪時表示，近期市場對於豪宅，尤其是超級豪宅需求殷切，旗下波老道超級豪宅21 BORRETT ROAD第2期為集團今年首個推售的全新項目，現時本港整體資金情況充裕，屬合適時機推出項目發售，但基於此類豪宅須供買家慢慢參觀，故推售不會「好心急」，但相信落實推售後，會有不俗之成交量。

上周公布的《財政預算案》中，調高此類超級豪宅印花稅，由4.25%增至6.5%，郭子威認為，加幅不算高，實際上市場上，此類超級豪宅屬較特別的板塊，以「身價」超過1億的豪宅單位計，本港供應量不多，粗略估算料整個市場提供單位在100伙以內，雖然供應量不多，但市場具能力購入此類位的買家不少，加上此類豪宅單位具較強的保值潛力，買家身份顯赫，本身亦居於貴重地段，購入單位用作保值、收藏或用作長線投資用。

長實郭子威表示，市場對超級豪宅需求殷切，調高1億以上單位印花稅影響不大。

受惠新股有一批實力買家

另一方面，郭子威續稱，本港去年IPO上市冠絕全球，新股公司上市後為市場提供一批具實力買家，他們擁有相當資金，具有購入這類超級豪宅單位的能力，故相信調升印花稅率對他們影響不會很大。

郭子威預計，21 BORRETT ROAD第2期將安排上半年推出，今年推出全新項目還有啟德花語海、元朗錦田錦泰路項目、土瓜灣啟明街項目合共4盤，共涉及約1590伙，另外3個項目推盤時間要視乎預售樓花同意書及市場情況再作定奪。

啟德花語海規模最大

長實今年推售的4個項目中，以啟德花語海規模最大，項目分3期發展，共提供1005伙，當中第1及2期已獲批售樓紙，兩期均可以隨時推售，共涉及723伙；至於錦田錦泰路項目則提供327伙，以及與市建局合作發展的啟明街28號項目，則提供474伙，兩項目現階段正申請售樓紙，有待批出。

長實今年推售的4個項目中，以啟德花語海規模最大，項目分3期發展，共提供1005伙。

樓市向好，對於今年推售的4個項目訂價策略，郭子威表示，發展商旗下新盤訂價策略一向「跟住市場走」，若新盤一次過調整5%至10%，幅度的確會較高，以旗下黃竹坑Blue Coast為例，經3至4次加價，每次調升幅度介乎1%至2%，在現時樓價向上時，買家並不介意，俗語有云：「寧買當頭起」，買家亦「買得開心」。

長實農曆新年假期後，隨即推出Blue Coast 第3B期，並以現樓形式發售，過去周末以價單方式推售25伙3房戶，即日取得沽清成績，隨後以招標方式連沽4伙4房戶，更造出雙破頂成績，整個Blue Coast系列項目迄今累售單位已增至1133伙，套現達195.6億。

