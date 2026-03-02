恒生相隔8年重推定息按揭 3年期息率2.73厘睇齊滙豐 貸款500萬每月供款少逾6%

繼滙豐銀行去年推出低息定按計劃後，今日（2日）恒生銀行自2018年後再重新推出定按，提供首3年定息期選擇，是自2018年以來。有別於滙豐有3年及5年期選擇；固定按息則同為2.73厘，低於H按主流封頂息（3.25厘）逾半厘；申請期於5月底截止，並需於今年內提取貸款，但比現有滙豐定按申請期至4月底更長。中原按揭董事總經理王美鳳認為，恒生將申請期延至5月底，相信是因為今年聯儲局主席任期於5月屆滿前，息率維持不變機會較大。

貸款500萬每月供款減少1401元

王美鳳表示，若採用上述定按，以平均新批按揭額約500萬元、30年期為例，每月供款將固定為20,359元，相比於現時主流H按封頂息3.25厘，供款可減少1,401元或6.4% ; 利息支出更減少約2,167元，減幅達16%。

恒生定息計劃詳情

年期 3年 定息息率 2.73% 定息期後息率 P-1.75厘 罰息期 2年 申請期限 2026年5月31日 提取期限 2026年12月31日

她認為，市場H按息率自去年10月底至今維持3.25厘，暫時處於停滯時期，將促使2.73厘定息計劃吸引力增加。她續指，儘管美國仍處減息周期，但未來調整空間已收窄，採用低息定按則可讓借款人預先享有減息效果、降低每月供款額，同時可讓借款人在定息期內維持供款額不變，免受未來息率波動影響。

此外，她指有關定按客戶照樣可享有銀行提供之現金回贈、定息期後按息與現有H按封頂息亦一致，並提供短至兩年較具彈性之罰息期。

美鳳認為，在現時再有大型銀行推出定按優惠下，定按比例預期可由目前5.4%進一步上升。

定按客戶選用3年定息期居多

滙豐方面，去年8月下旬重推的定按計劃，首3年定息或首5年定息均為2.73厘，其後按息為最優惠利率（P）減1.75厘（即3.25厘）；3年及5年計劃的罰息期分別為2年及3年；設有現金回贈，但不設按揭存款掛鈎戶口。該行申請期於4月底完結。

王美鳳認為，在現時再有大型銀行推出定按優惠下，定按比例預期可由目前5.4%進一步上升，以至逐步升至一成或以上。事實上，近月選用定息按揭比例已見上升，最新1月份新批定按選用比例增至5.4%的逾3年新高 ; 根據推算，有關提供定按的大型銀行約佔3成客人選用定按。

未來拆息走勢方面，王美鳳指1個月拆息若並未跌至低於1.43厘水平，是次定息率2.73厘仍會低於現時市場H按息水平。儘管最近港元拆息有所回落，今天1個月拆息為2.36厘，但若非資金流向再次出現大量流入，港息一般不會低於美息過大差幅，預期未來一段時間1個月拆息低於1.43厘之機會不大。

經絡曹德明：買家有更多選擇

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，恒生銀行推出的定息按揭計劃，息率較現時一般新造P按及H按計劃的3.25厘低出52點子，可即時節省更多利息開支。假設貸款額為500萬元、年期為30年，現時銀行普遍H按及P按計劃的息率為3.25厘，每月供款為21,760元；恒生銀行推出的定按計劃，息率固定為2.73厘，每月供款較銀行普遍H按及P按計劃，可減少1,401元至20,359元。

曹德明續指，定息按揭不僅可即時節省更多利息支出，亦能鎖定指定年期的息率，避免日後因利率波動帶來的風險，因此吸引部分非固定收入人士或長線投資的人士選用。除了新造按揭客戶，早年選用發展商高成數按揭的業主亦可轉按至此計劃慳息。根據金管局住宅按揭統計，今年一月份定息按揭計劃的比例報5.4%，連升5個月，創逾3年（38個月）新高，現時再有銀行推出低息定息按揭計劃，預計定按選用比例仍有上升空間。

