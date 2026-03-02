申請按揭不用交銀行月結單? 認識全新「戶口互聯」 簡化信貸程序｜王美鳳

隨着銀行數碼化及開放銀行發展越見成熟，金管局與銀行早於2024年開始推出了現名為「戶口互聯」（Inter-Account Data Sharing，簡稱IADS）之先導計劃，簡單來說就是跨銀行的帳戶數據共享，用戶可在自己意願下以數碼化形式向銀行分享於其他銀行的帳戶資料。截至現時階段，IADS為銀行用戶帶來了甚麼新體驗及好處呢?

可授權將名下不同銀行帳戶連結

首先，用戶可在手機銀行查閱自己的跨銀行帳戶，當中用戶可選擇授權將其名下不同銀行帳戶連結，以便在e-banking/手機銀行帳戶便可一併查閱名下多個銀行帳戶資料，更輕鬆地掌握個人整體財務狀況。

現時，用戶一般可在手機銀行介面，簡單進行上述操作，當中用戶有全面的控制權，包括選擇互聯哪間銀行哪些戶口，並可隨時取消有關授權。

有銀行已將戶口互聯功能延伸至信貸申請方面，當中包括按揭或私人貸款、信用卡申請，申請人可選擇授權讓銀行透過IADS存取其在不同銀行的帳戶資料，好處是銀行可更快速直接取得相關資料，申請人亦可減少甚至免卻再自行準備紙本或電腦取得之銀行月結單或帳戶紀錄文件。現時按揭申請人一般需向銀行提交3個月（固定入息人士）或不少於6個月（浮動入息人士）的薪金入帳銀行紀錄，又或因應申請人的信貸使用狀況需瞭解其更多的財政紀錄。

透過IADS，銀行可直接從申請人帳戶查閱所需紀錄包括薪金入帳、交易紀錄及帳戶結餘狀況等，除了讓過程更便捷外，亦可加快銀行審批流程，減少因等待文件、檢閱及輸入資料、補交文件等耗時情況，並可加強資料的準確性，申請人有機會更快獲批有關貸款。

目前IADS運用於按揭申請仍屬初步階段，但金融科技發展快速，以追求更高效便利的配套，並與世界的數字經濟發展步伐一致，相信稍後會逐步推進實施，日後若有更多資訊讓用戶明白IADS的好處以及了解其保安上的嚴謹，將有助帶動計劃的普及化。

IADS除了應用於個人用戶，亦應用於企業及中小企用戶，尤其對於公司及中小企用戶，IADS可幫助商戶更快獲批及取得銀行融資。

商戶透過IADS便可快速授權銀行查閱不同銀行的戶口資訊，更快整合帳戶數據及掌握申請商戶的財務狀況有助簡化信貸程序。據悉，自IADS分階段推出以來，一些銀行已透過跨銀行的數據分享處理多個中小企貸款並加快審批程序。

王美鳳

中原按揭經紀董事總經理

