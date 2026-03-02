馬年置業按揭小錦囊｜曹德明

馬年伊始，筆者祝各位讀者策馬迎春，置業順利。財政司司長在最新財政預算案中提及，去年住宅物業市場「價量齊升」，自去年3月起交投持續活躍，全年成交量接近63,000宗，創4年新高；全年樓價上升3.3%，結束3年跌勢，租金亦上升4.3%。

去年住宅物業市場表現亮麗，今年樓按市場亦開出一個好局。樓市方面，今年1月份一手成交量超過2,400宗，為2013年一手銷售條例實施以來同期最旺。按揭市場方面，今年1月份現樓按揭宗數為8,022宗，按月增加2,940宗（57.9%），連升2個月及創逾兩年半新高；該月樓花按揭宗數為381宗，按月增加78宗（25.7%），連升2個月及創3個月新高。

財政預算案公佈後，發展商已陸續推盤出售，預計一手市場將持續保持旺勢，並帶動二手市場穩步上升。近期用家加快上車步伐，積極物色心儀單位，

今年料維持「價量齊升」

事實上，筆者公司去年12月所進行的置業意向調查顯示，多達四成半未有物業的市民考慮於今年首次置業，逾五成受訪者傾向購入一手物業，二手物業則佔45.8%。市民今年置業信心明顯較往年提升，筆者對今年樓按市場亦持樂觀態度，預計全年將維持「價量齊升」的格局。

申請按揭是置業過程中重要且複雜的一環，涉及借款人的個人財務能力、物業質素及銀行取態。因買樓手續繁複，事前應仔細計算自身的供款能力。此外，按揭市場瞬息萬變，銀行會根據置業人士的背景及物業質素等多項因素，提供相應的按揭計劃。

為避免於置業路上觸礁，筆者在此文為有意置業人士提供一個按揭小錦囊——多找銀行比較，以爭取最優惠的按揭計劃及相關優惠。另建議選擇大型、可靠且專業的按揭轉介公司協助，專業且可信賴的按揭團隊能一條龍處理買家的按揭事宜，既方便快捷，又能節省時間。此外，按揭專家亦會根據買家的財務狀況，提供詳盡的分析及評估，助買家輕鬆挑選最合適的按揭計劃，確保置業過程順利無阻。

曹德明

經絡按揭轉介首席副總裁