大埔寶馬山獲上車客933萬買入 長沙灣泓景臺「零議價」成交

隨着農曆新年氣氛漸消退，準買家重新出動睇樓，令二手交投量增加，並以市價成交為主。中原分行高級分行經理張少聰表示，大埔寶馬山最新錄6座低層B室，面積970方呎，議價後以933萬獲上車用家購入，呎價約9,619元。原業主於2012年以740萬購入單位，帳面獲利193萬或26.1%。

沙田第一城620萬易手

世紀21奇豐分行區域經理吳元利指，沙田第一城32座中層F室，面積451方呎，議價後以620萬獲買家承接，呎價13,747元。原業主於2010年以275萬購入上址，帳面獲利345萬或1.25倍。

港置分行首席聯席董事曾家輝說，長沙灣泓景臺1座極低層戶，面積約637方呎，外區首置客洽詢，雙方「零議價」後成交，呎價約11,303元。原業主於2013年以約780萬購入上述單位，帳面蝕約60萬或7.7%。

恒豐園3房460萬成交

祥益區域董事黃慶德指，屯門恒豐園1座低層A室銀主盤，面積593方呎的3房戶，新買家為區內上車客，有意購入500萬或以下的3房單位，故轉而考慮銀主盤，加上內附企理裝修，故以460萬購入自住，呎價約7,757元。