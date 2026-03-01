Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鰂魚涌FINNIE獲日本公司客承租 租金回報率逾4厘

樓市動向
新入伙屋苑備受追捧，租金亦水漲船高。美聯分行高級營業經理范浩軒表示，鰂魚涌FINNIE高層C室，面積約361方呎。由於屋苑位處港島東核心商業區，故吸引日本公司租客以月租2.9萬承租，呎租約80元。業主於2025年9月以約852.1萬購入上述物業，租金回報率約4.1厘。

朗天峰282呎單位1.28萬租出

中原區域營業經理王勤學說，元朗朗天峰本月錄得10宗租務成交，平均呎租41元。新近租出1B座高層G室，面積282方呎，議價後以1.28萬租出，呎租約45元。新租客為機組人員，鍾情往返機場亦方便，遂租入上址。業主於去年2月以360萬一手買入單位，租金回報約4.3厘。

利嘉閣西半山營業董事鍾肇基稱，西半山學士臺1座中層G室，面積約649方呎，以2.68萬租出，呎租約41元。

祥益高級分行經理古文彬說，屯門兆康苑連錄租賃個案，包括S座中層8室，面積483方呎屬2房戶，吸引外區租客因屋苑鄰近工作地點，可節省通勤時間，故以1.13萬租入，呎租約23元。古氏續稱，另一宗為D座高層1室，面積476方呎，以1.05萬獲區內客承租，呎租約22元。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

