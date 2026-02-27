賣地計劃｜來年推9幅住宅地 涉6650伙 3幅來自洪水橋 首季推港鐵屯門16區2期

發展局局長甯漢豪公布新財政年度賣地計劃，合共推出9幅住宅用地，共涉6,650伙，當中3幅來自洪水橋片區，共涉3,120伙，佔總數47%。同時亦有3幅屬滾存，分別位於赤柱、東涌及西貢。她又指，商業物業空置率達雙位數，新財年不推商業地。部份商業地將採用其他靈活用途，如東涌、啟德、沙田商業地，會改作學生宿舍用途。

新財年首季（4至6月）推出1幅地皮招標，為東涌106A住宅用地，共提供約990伙，以及港鐵屯門第16區第2期，約有5,510伙，以及約157伙的地契修訂項目。

甯漢豪：審時度勢推出土地供應

甯漢豪表示，樓市明顥回暖，交投向穩上升，近月推出住宅地以相當合理價賣出，反映樓市穩步發展。又指新財年供應達2.2萬伙，超過過往的年度目標，又指新財年的供應目標為1.25萬伙，政府向來都會預留多一點供應，向市場顯示政府有足夠土地，4806會審時度勢推出，適時運用手上土地，穩定供應。

她指，未來5年私宅供應承載9.8萬伙，一半來自北都。同時，北都為未來新開發用地及本港經濟引擎，直言「把多啲力量集中在北都」；另有兩成供應來自東涌及小蠔灣，至於其他供應在市區，惟市區已經發展多年，供應不多。

甯漢豪表示，港鐵屯門第16區第2期項目規模大，涉及5,510伙，將由單一財團奪得發展權，以發展住宅及基場商場部份，料能產生協同效應。

私樓落成量年均1.7萬伙 減約8%

財政司司長陳茂波日前公布新一份財政預算案，未來5年會準備可供興建約9.8萬個私營房屋單位土地。來年賣地表包括9幅住宅用地，加上「一鐵一局」及私人發展和重建項目，預計全年潛在土地供應可供興建約2.2萬多個單位。

新財年推9幅住宅地，對比今財年多出1幅，潛在土地供應可供興建約2.2萬多個單位，對比今財年的1.37萬伙，按財年多出8300伙或60.58%，最新伙數更是創自2018/19財政年度2.55萬伙後、約8個財年新高紀錄。

政府在今財年順利批出5幅住宅地，對比上財年的4幅多出1幅。

陳茂波特別強調，上述用地具體推售安排，會審慎參考市場和其他情況按季公布，讓市場平穩發展。考慮到非住宅物業市場空置率、現時及未來供求情況，政府來年繼續不推售一般商業用地。

私營房屋供應方面，預計今年起的5年內，私人住宅單位每年平均落成量約1.7萬個，較過去5年平均數減少約8%。未來3至4年，一手私人住宅單位潛在供應量約為10.4萬個單位，估計有9.2萬個單位為面積少於753方呎的中小型單位，佔整體供應量88%。

賣地表仍有6幅住宅地

資料顯示，賣地表中仍有6幅滾存住宅地供應，亦有豪宅地、包括赤柱環角道（鄉郊建屋地段第1204號），位處傳統豪宅地，涉及可建總樓面約48.02萬方呎等，亦有不少中小型住宅地。其他地區如屯門掃管笏、東涌新發展區等，料政府亦會按步推出。

財政預算案2026︱市況改善 財團投地意欲增 推9住宅地建2.2萬伙 創近8年新高 業界：有助維持市場穩定