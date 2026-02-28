Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

19個指標屋苑估價全面報升 海怡半島單月飆5% 1個屋苑「8連升」累漲16%

樓市動向
更新時間：06:00 2026-02-28 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-28 HKT

樓市氣氛持續升溫，銀行積極提高多個屋苑單位的估價，展現對後市信心。據本報追蹤20個指標屋苑單位估價，於2月除1個屋苑估價持平外，其餘19個單位估價全面報升，上升幅度0.27%至5.26%，其中以鴨脷洲海怡半島單位升幅最大。

19個屋苑升幅0.27%至5.26%

今年2月有19個屋苑單位的銀行估價錄升幅，幅度約0.27%至5.26%，對比上月14個屋苑升0.2%至3.07%，估價增長屋苑數量上升的同時，整體升幅亦有所增加。另一方面，月內僅有1個屋苑單位按月估價維持不變，並且沒有追蹤指標屋苑估價錄下跌。

在20大屋苑當中升幅最多為鴨脷洲海怡半島23座美軒閣中低層B室，面積590方呎，最新估價報800萬，成功止跌回升之餘，更成為估價按月增幅最大屋苑，升40萬或約5.26%。

按月升幅第2大的屋苑單位為鰂魚涌康怡花園E座高層4室，面積596方呎，估價由上月的769萬增加35萬至本月的804萬，按月漲4.55%，上述兩單位估價一同升至800萬水平及創近年新高。

新港城估價累升12.9%

另有1個屋苑單位估價錄逾4%的按月升幅，為馬鞍山新港城A座低層5室，單位面積579方呎，估價由638萬增加4.23%至最新665萬，該單位從去年7月起，估價連升至今累積升幅達12.9%。

此外，有3個屋苑單位估價從去年6月起就保持升勢，至今已屬「八連升」，為九龍灣德福花園、荃灣中心及沙田第一城，其中沙田第一城20座中層C室，面積327方呎，估價由去年6月的407萬，前後增加67萬或16.46%至本月的474萬。

《星島》追蹤20個指標屋苑單位估價，2月有19個單位估價全面報升。
荃灣中心1座廣州樓高層A室，面積377方呎，估價亦由去年6月的336萬，累積增加54萬或16.07%至本月的390萬；九龍灣德福花園K座中低層7室，面積493方呎，期內錄13.2%升幅，由500萬增至現時566萬。

嘉湖山莊終止連續兩月跌勢

值得一提的是，天水圍嘉湖山莊3期翠湖居5座低層E室，面積458方呎，估價按月雖然僅升0.27%至369萬，惟屬止跌回升，成功終止連續兩月跌勢。

月內另有1個屋苑單位估價按月保持不變，為紅磡黃埔花園3期6座低層H室，單位面積852方呎，估計連續兩個月報1070萬。至於3個於去年12月至今年1月之間估價保持不變的單位，包括北角城市花園、鰂魚涌康怡花園及藍田滙景花園單位，於本月都成功由穩轉升，錄1.97%至4.55%按月增幅。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

