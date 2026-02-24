東亞銀行擬售歌賦山道15號豪宅 作價10億元 大宅外牆已翻新 曾由深圳富豪陳紅天持有

樓市氣氛回暖，有傳統豪宅區超級洋房部署放售。彭博引述知情地產代理透露，東亞銀行正尋求出售山頂歌賦山道15號豪宅，作價10億港元（約1.28億美元）。該物業於去年8月由東亞以7.9億港元購得，報道引述代理透露，銀行已翻新大宅外牆，希望提升觀感以吸引買家。東亞銀行發言人表示，該行不會就個別交易置評。

東亞銀行「債主變業主」

該豪宅原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天於2016年6月向莊士機構國際購入，當時作價21億元，呎價達22.8萬，當時創下全港屋地呎價新高。物業分別在2019年2月及2019年4月向東亞銀行承做按揭。其後，因陳紅天資金緊張未能償還貸款，故東亞在2023年從其手中收回上述物業，其後多次嘗試出售均未能成功。

山頂歌賦山道15號。

去年8月，東亞從債權人變為業主，以7.9億購得該物業，呎價約4.37萬，較陳紅天當年支付的21億港元低約62%。

資料顯示，歌賦山道15號樓高3層，另連3層地庫，大宅面積達18,078方呎，屬6房6套間隔，另連9,948方呎花園、2,788方呎停車位、2,070方呎天台、1,200方呎前庭及1,631方呎庭院，室內亦備有升降機通往各層。

