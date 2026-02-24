「陽春市」提早來臨 料全年樓價升10% 美聯黃建業：《財案》毋需推扶持樓市措施

踏入馬年，代理行高層亦為樓市把脈。美聯集團主席黃建業表示，近期樓市表現理想，樓價已由谷底反彈，並進入上升周期，形容今年屬「陽春市」，整體「價量齊升」，樓價料升逾10%，又指目前樓市呈穩中向好格局，《財案》不需要推出任何措施扶持樓市。

黃建業出席該集團新春團拜時指，今年樓市已「一馬當先」開好局，「陽春市」提早來臨，今年1月一手成交量超過2400宗，為2013年《一手銷售條例實施》以來同期最旺。

料二手成交量達5萬宗 樓價勢創9年最大升幅

銀碼逾億超級豪宅一手成交更創單月新高，可見新盤及豪宅市場交投暢旺，資金動力充沛，樓股同步興旺，凸顯香港樓市在環球資產波動中「一馬當先」韌性。

展望全年，黃建業預期有機會連續兩年出現「價量齊升」格局，一手成交量料達2.2萬宗，二手成交量料達5萬宗，全年樓價升幅料超過10%，勢創9年最大升幅。黃建業指，樓市目前呈穩中向好格局，《財案》無需推出任何措施扶持樓市，希望政府不要重推雙倍印花稅或辣招等。

百元印花稅樓價上限有條件進一步放寬，MPF（強積金）買樓亦可以考慮放寬。