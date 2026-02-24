西環「海味街」地舖2000萬售 長情業主沽貨 半世紀升值79倍

近期舖位交投漸趨升溫，有長情業主沽貨鎖定利潤，西環「海味街」德輔道西一個地舖連入則閣，建築面積約800呎，以2000萬易手，物業於逾50年升值79倍。

平均每呎2.5萬 造價由高位跌約50%

上址為西環德輔道西104至106號地下106號舖連入則閣，地下建築面積約800方呎，入則閣約700呎，以2000萬易手，平均每呎2.5萬（不計入則閣），租客均成海味，原業主於1969年10月以25萬買入，持貨57年帳面獲利1975萬，物業升幅79倍。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該地舖實用面積約600呎，門闊約12呎，深約50呎，大廈樓齡56年，位於「海味街」旺段，旺市時值近4000萬，可見現時造價由高位跌約50%，可見最新造價由高位跌約50%。

近年西環海味街走下坡，年輕一代少食海味，內地遊客買海味則受到限制，由於燕窩、海參、乾海馬及花旗參等等被禁止攜帶，有被扣押及罰款風險，亦局限了「海味街」生意。

近期，區內亦錄另一宗矚目買賣，德輔道西94至96號億豐大廈地下A、B舖及1樓B舖，坐落修打蘭街單邊，地下建築面積約900方呎，1樓約800方呎，以2800萬售出，呎價約1.65萬，買家為在區內經營海味店的耀光號。

永利海於1978年成立，1986年以490萬購入舖位自用，持貨39年帳面大賺2310萬，物業升值4.7倍。去年3月，永利海味亦沽售作為收租用途的德輔道西130號錦全樓地下連閣樓，建築面積合共約1900方呎，成交價3300萬，於1987年以395萬買入，持貨約38年帳面獲利2905萬，物業升值7.4倍。

