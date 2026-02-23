華懋馬年部署推6盤 涉2300伙 尖沙咀瑜意快開價 封海倫：全年樓價料升約3%至5%

樓價止跌回升，一眾發展商推盤策略轉向「進攻」型，全速部署推售旗下樓盤。華懋封海倫指，馬年主力推售6個項目，合共提供超過2300伙，當中尖沙咀瑜意率先開價，部署搶閘登場，預計吸引投資者及上車客追捧。

主打1房細單位

華懋集團銷售及市場總監封海倫接受《星島》訪問時表示，馬年集團主力推出6個項目，包括3個全新盤及3個在售項目，涉及超過2300伙，率先推售尖沙咀全新盤瑜意，涉及164伙，主打1房單位，部署短期內開價，預計吸引投資者及上車客追捧。

封海倫指，瑜意定價方面參考同區尖沙咀、及同樣擁有「雙鐵優勢」的住宅項目，包括尖沙咀、九龍站、柯士甸站一帶項目；而且該盤極具特色，1分鐘佐敦港鐵站、5分鐘高鐵，步行到尖沙咀；坐擁尖沙咀4大核心圈（高鐵西九龍站及全新商業發展區、尖沙咀購物區、覺士道傳統豪宅及私人會所區、西九藝術文化區），預計將受到投資者及上車客歡迎。

該盤僅提供164伙，面積介乎274至468方呎，主打細單位，其中1房單位佔總數超過8成，而項目已經平頂，預計關鍵日期為今年9月16日，屬於短期樓花項目，對買家更具吸引力。

東涌項目涉約2000伙

年內亦有矚目焦點項目登記，為港鐵東涌牽引配電站項目，封海倫透露，該盤為東涌近十年來最大規模住宅項目，提供約2000伙，主打1房及2房單位，將會分期發展；部署最快2月申請預售樓花同意書，預計最快今年獲批預售，計劃第四季推售第1期。由於項目擁有不少特色優勢，鄰近東涌港鐵站、港珠澳大橋、香港國際機場，輕鬆往返深圳灣口岸，預計將受到用家及投資者歡迎。

大埔滘項目第四季推

而第四季亦有機會有推售大埔滘項目，該盤位處大埔傳統豪宅區，背山面海，屬低密度住宅發展，由獨立屋及分層單位組成，共提供約170伙。資料顯示，該地由該公司於2021年底以13.68億投得，當時每呎樓面地價約6051元。

而餘貨項目方面，與港鐵合作展的何文田站上蓋現樓項目瑜一系列，部署以招標形式推出項目最前排、向南，欣賞維港煙花景的瑜一．天海頂層特色單位招標，呎價有望打破何文田站頂項目新高。而瑜一系列累沽694伙，售出超過8成單位，總銷售金額逾116億。

而西貢白沙灣豪宅項目WHITESAND COVE，為白沙灣區15年來罕有全新臨海供應，以低密度規劃，計劃開放全新示範單位，項目至今已累售10伙，套現逾2.5億，銷情持續。

薄扶林VICTORIA COAST，共提供58伙大宅，推出至今共售出12個單位，總成交金額逾3.2億。

投地市場方面，集團對香港前景及本地物業市場充滿信心，近年亦先後投得港鐵東涌牽引配電站項目、沙田小瀝源地皮，以及荃灣永順街地皮，未來會繼續積極參與競投政府賣地表、「一鐵一局」等地皮，亦會在私人市場物色適合土地儲備。強調集團向來積極投地，偏向規模「大一點」地皮，若項目回報理想都會考慮入標。

中小戶料跑贏大市

本港樓市持續復甦，樓價亦穩步回升。封海倫說，本港住宅樓價升勢明確，預料今年樓價持續穩步上揚，全年樓價料升約3%至5%，而中小型單位受惠上車、換樓及專才客等帶動，料可跑贏大市。

封海倫指，中小型單位需求穩定，換樓人士及首次置業者屬主力買家群，加上專才因素帶動，不論是上車或是租樓，均傾向居住在市區或是鄰近港鐵站項目，亦刺激該類型單位交投。受惠於租金強勢、需求回升及息口下降，預期全年升幅持續向上，料可以跑贏大市。

豪宅樓價受惠市場氣氛改善、經濟回穩、外來需求及低息環境等因素，加上超級豪宅供應有限，整體市場持續升溫，預計今年豪宅市場有望進一步增強，預期全年樓價大致平穩，輕微上升，表現較中小型單位溫和。

在人才與大量學生雙重帶動下，本港租賃市場呈現供不應求、租金上升結構性趨勢，認為該批人士通常是穩定且高收入人士，對承租力較強，成為近年租金持續上升的其中一個重要動力，租賃需求率先受惠，帶動投資者持貨意欲。

租金上升吸引用家「轉租為買」、帶動投資者持貨意欲，為樓價提供穩定基礎。中長綫轉化為置業需求，隨着部分人才在港工作及生活穩定後，會考慮「租轉買」，亦會偏好新盤或樓齡較新物業。

另一方面，政府在過去有超過1年半的時間每個季度僅推出1幅住宅地，土地供應偏少，將會在中長線影響落成量。

