去年12月租金回報3.43% 連續四個月下跌 97屋苑錄「供平過租」

受到樓價升勢連月跑贏租金影響，屋苑租金回報率稍回落。中原發表報告指出，去年12月中原城市租金回報率報3.43%，按月微跌0.03個百分點，為連續四個月下跌。不過，143個成分屋苑當中，有97個租金回報率高於H按息率，即67.8%屋苑「供平過租」。

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，隨着息口下調，樓市交投轉趨暢旺，自去年9月起樓價升勢連續4個月跑贏租金。由於樓價升幅大過租金升幅，以致租金回報率連續4個月下跌，由去年8月3.6%高位，下降至12月的3.43%，累跌0.17個百分點。

19屋苑租金回報4厘或以上

在143個成分屋苑當中，去年12月租金回報率高於H按息率（3.25%）有97個，即67.8%屋苑「供平過租」，其中租金回報達4厘或以上的屋苑有19個，較11月減少7個。回報率較高包括青衣美景花園（4.93%），荃灣荃威花園（4.62%），沙田河畔花園（4.62%），葵涌華景山莊（4.62%），屯門黃金海岸（4.59%），九龍灣得寶花園（4.47%），紅磡黃埔新邨（4.38%），鰂魚涌南豐新邨（4.27%）等。

至於主要屋苑租金回報率，柴灣杏花邨約3.92%、鰂魚涌太古城約3.56%、鰂魚涌康怡花園約3.56%、鴨脷洲海怡半島約3.38%、荔枝角美孚新邨約4.17%、將軍澳新都城約3.74%、觀塘麗港城約3.65%、紅磡黃埔花園約3.51%，沙田第一城約3.96%。

楊明儀又指出，樓價持續回升，估計回報率走勢繼續偏軟，同時去年12月本港銀行未有跟隨美國減息，令到租金回報率與H按息率之間差距收窄，但為連續8個月「供平過租」，相信短期內不會改變。

