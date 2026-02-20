新入伙盤受捧租務急彈升 啟德西沙成焦點 業界：租金料再漲8%

近期市場上有多個大型新盤陸續入伙，其租務市場表現尤其突出，當中以啟德及西沙等地區新入伙盤最矚目，其呎租及交投量持續攀升；業界人士指，新入伙屋苑租務需求將持續增加，今年租金料可再升約8%。

啟德1月共錄232宗租務

啟德區一直深受投資客及內地客追捧，綜合物業代理數據所指，啟德區新入伙屋苑於今年1月合共錄得約96宗租務個案，佔區內上月合共錄得232宗中的41%；而本月至今則錄得約25宗，佔整體53宗的47%。其中，啟德柏蔚森於本年至今錄約39宗租務個案，屬區內最多，而價錢方面呎價最好的屋苑為天璽．天，平均成交呎租可達約64元水平，較同區其餘屋苑最高可達的58元，高出10%。

近期市場上有多個大型新盤陸續入伙，其租務市場表現尤其突出。

柏蔚森1房月租1.32萬

港置分區董事宋國權表示，啟德柏蔚森1座低層K室，面積約260方呎，1房間隔，最新獲外區租客以每月1.32萬承租，呎租約51元。業主於2024年8月以約429.1萬購入上述單位，租金回報率約3.7厘。

元朗方面，受惠北都發展帶動下，區內新入伙屋苑朗天峰，本年至今錄約30宗租務個案，平均成交呎租約42元水平。而區內另一新入伙盤栢瓏表現亦見強勁，。

中原副區域營業經理王勤學指，朗天峰1A座中層G室，面積403方呎，以每月約1.6萬租出，呎租約40元。業主於去年2月以約464.94萬購入上述單位，租金回報率4.1厘。

SIERRA SEA呎租41元

至於引發全城關注的西沙SIERRA SEA系列，開售期間吸引不少投資客大手購入，因此屋苑租務亦見暢旺，其中已入伙的1A期及1B期於今年暫錄30宗個案，為區內最多，佔整體約27%。中原分區營業經理吳嘉權提到，1A期1座中層E室，面積456方呎，最新以1.85萬租出，呎租約41元。業主於去年以543萬購入單位，租金回報率約4.1厘。

美聯高級董事布少明指出，由於各大新盤開售期間吸納不少投資客入市作收租用，加上專才優才持續來港，因此新入伙盤租務亦見熱烈。未來相信相關個案會繼續增加，特別受高才專才及學生客歡迎地區如啟德、將軍澳、新界等，整體表現亦可看高一線，而租金預料亦可有約8%升幅。