洪水橋商業地冀鬆綁 高力建議增住宅比例至30% 配合大學城解決宿位荒

本港銳意發展成「國際教育樞紐」，當中北都大學城更是關鍵項目之一；高力李婉茵指，近年非本地生來港升學人數呈顯著上升趨勢，學生宿舍供不應求，為配合相關發展，她建議洪水橋/厦村新發展區內的5幅商業地有潛力將非住宅樓面由20%放寬至30%，以增加吸引力，及配合大學城發展的相關配套。

有條件放寬至30%作住宅用途

高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵接受本報訪問時表示，北都大學城佔地約90公頃用地，包括洪水橋/厦村新發展區用地，認為在目前寫字樓空置率高的情況下，洪水橋站附近商業用地，由目前准許由20%的非住宅用途樓面改為住宅用途，有條件進一步放寬至30%作住宅用途，以配合大學教育城發展方向之餘，亦同時可大大增加項目吸引力，及加快換地進度。

高力李婉茵指，洪水橋商地有潛力將非住宅樓面由20%放寬至30%，以增加吸引力及配合大學城發展的相關配套。

李婉茵指出，洪水橋具備基建優勢，將來亦有鐵路前往前海，接軌大灣區之餘，同時亦鄰近市區，毗鄰民生套設備齊全；相信洪水橋商業地限制放寬後，有利吸引教育機構進駐，同時容納不同組合發展，包括混合用途教育園區，結合教學、住宿及創新空間。

隨着政府放寬大學招收非本地生限額，近年不少大學均持續招生收海內外學生及進行擴張發展，對於教育設施及其配套需求大增，事實上，近年各大學積極在市場上吸納商用樓面擴充發展，她認為該批洪水橋商業用地，可以滿足不同大學發展需要。

預計2028宿位需求達17萬

另一方面，目前大學同時亦面對學生宿舍嚴重不足，目前私人市場連同各大院校僅有不足5萬個牀位，以供9.2萬名非本地學生使用，供需差距持續擴大。預計至2028年，本地及非本地學生的總住宿需求將達17.22萬個牀位。

資料顯示，洪水橋/厦村新發展區第二期發展範圍內第32A區、第32B區、第32C區及第32D區的市中心商業用地原址換地申請，最後限期延至今年6月30日。