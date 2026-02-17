風水指數｜馬年正東及東南方最利樓市 正南「太歲位」宜靜不宜動

踏入丙午馬年，投資大行中信里昂發表《風水指數》報告，預測馬年香港房地產樓市走勢。該報告根據「九宮飛星圖」判斷香港流年地產方位的吉凶位，東南及正東的運勢展望屬大吉，中央及正西屬吉，東北﹑正北及西南屬小吉；正南及西北方則屬凶位。至於馬年的三煞位位於正北方。中信里昂指出，三煞分作三路凶神，所致禍患分別是招致財運破敗、聲名受損與健康耗損。

東南及正東運勢大吉

中信里昂表示，今年九紫星主事東南，誰當家做主，誰就能優先獲得好處。此方位主掌和諧互利，應待天時運轉、星曜當令之際，確保所有關鍵人物各安其位。若能宵衣旰食、勤奮奮進，並輔以周全謀劃，必可財運亨通、財源廣進。

報告續指，此方位蓄勢兩年，正逢收穫成果的良機，切勿辜負天時。土旺生木，而木氣又能助長飛星之火。此時宜點燈明道，讓黑犬無法靠近。另外，可於此處擺放繁花碩果的植物及陶器。

至於八白星鎮守正東，若金庫或投資物品存放於此處，務必保持原狀，切勿輕舉妄動。此方位中，八白星屬土、東方屬木、主管二十年大運的星屬金，三者相生相剋、氣場交纏制衡，關係頗為複雜。欲催旺此處財運，可在佈置中融入黃色或白色元素。另外，可於此處擺放黃晶球及除濕器。

五黃星君坐正南方 宜擺放金屬物件

中信里昂表示，今年五黃星君與太歲同樣坐鎮於正南方，南方五行屬火，而五黃星屬土，火生土之勢，易令五黃煞氣在此處積聚，可於此處擺放金屬物件、景泰藍擺飾、金屬護身符與吉祥掛飾。另外此方位亦宜收納吊墜與護身符，可有效發揮辟邪化煞的作用。

至於「太歲」同樣位於正南方，因此正南方所在位置忌施工動作，應避免「太歲頭上動土」。其相沖生肖為鼠、馬、牛和兔。想保一年安穩的話，奉勸此屬相者在農曆五月與十一月，即太歲當旺之月，宜諸事從簡、規避要事。另需恪守健康作息，子時（晚上十一時至凌晨一時）尤當安寢養神；著裝宜選擇分別對應火與土元素的紅色和綠色，正合太歲心意。

二黑星坐鎮西北 宜防噪音干擾

今年二黑星坐鎮西北，此煞星善於暗中釀成災殃。五行屬土，故在此方位擺放金屬器物，並保持環境靜謐無擾，可有效削弱其兇煞之力。該方位本屬金，亦能自然洩化部分土煞。若家中或辦公室的資料中心設於此處，運勢定能蓬勃興旺，但務必嚴控噪音干擾，以免啟動潛藏煞氣，可於此處擺放金屬物件，如風鈴及金葫蘆。

三煞位處正北方 幸得六白星同駐

至於馬年的三煞位則位於正北方。中信里昂指出，三煞分作三路凶神，所致禍患分別是招致財運破敗、聲名受損與健康耗損。不過，此方今年雖有三煞與歲破兩大凶星飛臨，但幸得六白星同駐；且北方五行屬水，可增強它的金能量。務必保持此方位靜謐潔淨，以利事業發展，尤有助於與遠方夥伴共創商機。邪祟陰靈都喜歡在黑暗中潛伏，若是最後一個離場的人，記得隨手關燈。

化解方式可藉助三大護佑神獸鎮守，即麒麟、貔貅和福犬（石獅子），這三煞雖常如流寇般結伴作祟，卻各有專屬轄域。若各位欲針對特定災厄設防，可依方位佈局：正北主疾、西方主譽，東方主財。此外，也可藉用五行生剋之理制衡煞力。

