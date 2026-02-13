內地客8年前3915萬買何文田豪宅 採12年「先住後付」終撻訂 遭沒收1660萬

長實與帝國集團合作發展的何文田豪宅君柏於新增一宗撻大訂個案，據了解，相關買家採12年超長成交期購買入單位，約8年後於日前最終選擇終止交易離場，料遭沒收樓價約42.5%金額，涉約1664萬。

付8年樓價涉1664萬

據成交紀錄冊顯示，撻大訂單位為6座9樓A室，面積1624方呎，屬4房間隔。單位原於2018年2月以3915.1萬成交，呎價約24108元，該名買家於當時選用發展商提供的「Z138先住後付」付款計劃。

資料顯示，買家為一名內地客。是次成交至今已相隔約8年時間，即96個月。成交紀錄冊顯示該買家於本月11日已終止交易，預料買家至今已合共支付樓價42.5%，涉及金額料達約1664萬。

買家當時選用的「Z138先住後付」付款計畫，需在簽署臨約後180日內繳付樓價20%，其後以「先住後付」方式分138個月付款，期間每月支付樓價0.25%、合共繳付樓價34.5%。買家完成長達12年的成交期後、一個月之內要繳清餘下樓價45.5%。

當日推破天荒12年超長成交期

長實2016年重推君柏的現樓貨尾，並首度引入「先住後付」計劃，只需付兩成樓價即可入住單位，成交期長達12年，即2028年才完成交易，為新盤史上最長的成交期。據知，當日重推並售出34伙貨尾，有約七成買家採用此計劃。

相關文章：8新盤買家撻訂遭追差價 據報3人罕見被頒令破產 代理料今年撻訂或近千宗

