佐敦廣東道舖900萬成交 持貨逾半世紀升值20倍

佐敦廣東道錄一宗舖位成交，其中一個地舖以900萬成交，逾半世紀升值逾20倍。佐敦廣東道511號地下連入則閣，建築面積約900呎，以易手價900萬計算，平均每呎1萬元，該地舖租客金冠珠寶店，大廈樓齡舊，已有77年。

李根興：生意冷清 不乏「拉閘」

原業主於1973年11月以42萬買入，持貨53年帳面獲利約858萬，物業升值逾20.4倍。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該地舖實用面積約700呎，門闊約15呎，深約50呎(連天井），該舖接近佐敦道，惟佐敦廣東道僻靜，地段聚集玉器批發店，多數業主持有舖位自用，由於他們早年聚集於此，多年來累積一定實力，近年生意較淡薄，很多時沒有營業，街道不乏「拉閘」舖位。

順昌工廈全層叫1520萬

美聯工商客戶經理袁錦標表示，長沙灣永康街26號順昌工業大廈底層全層放售及放租，建築面積約4343方呎，意向價1520萬，平均呎價約3500元，目前交吉，可即時使用。該單位適合半倉庫半寫字樓用途，樓底高約9呎6吋，設1部客梯及貨梯各1部，樓面負重達每方呎200磅，大廈於1989年入伙，樓齡約37年。