擔心遲買會貴 用家投資者積極購貨 | 歐沚軒

上月美聯儲局議息維持息口不變，符合市場預期，但市場憧憬今年最少仍有1至2次減息，雖然未有進一步減息，但息口走勢仍然向下，令市民入市時毋須再擔心息口有調頭向上的擔憂。

息口走勢仍然向下

再加上，差估署公布2025年12月份樓價指數再錄得升幅，並連續7個月上升，同時令去年全年樓價終止多年樓價下行的走勢終於止跌回升，未來上升機會仍然很大。

市民入市態度積極，最主要的原因是擔心遲買會貴，故爭相覓盤購貨。

樓價去年上升逾3%，今年樓價亦有機會再下一城，業界普遍認為，今年樓價全年計升幅可望擴大至5%或以上，令踏入2026年，一手及二手交投持續向好，以1月份新盤銷售成績而論，全月共錄得逾2400宗交投，按月增加超過80%。

二手市場亦逼近7000宗，按月再錄得升幅，近期西沙一個大型新盤連番推售均取得利好消息，反映市民入市意欲相當積極。

頻現大手客掃全層

價量齊升，除用家加快入市步伐，投資者入市情況亦相當積極，近月頻現投資者掃貨個案，不少以全層式掃入單位，而掃貨單位數量甚至多達8至10伙。

在好消息持續利好樓市的情況下，在未來樓價上升機會持續，雖然去年樓止跌回升，但整體樓價升幅亦只有約3%左右，與高峰期比較仍有超過2成的差距。

現水平樓價仍是近10年的低水平，用家及投資者擔心遲買會貴，故新盤及二手市場交投齊齊造好，除中小型單位頻承接外，中上價及豪宅物業亦受到追捧。

由於市場氣氛不減，相信情況將會持續，事實上，樓價比起高峰期相差超過2成，正所謂寧買當頭起，在樓價指數持續向好的情況下，相信未來新盤及二手交投將會繼續錄得升幅。

歐沚軒

富康盛地產顧問聯席主席