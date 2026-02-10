住太古城被指特別有自豪感 街坊明言被誇大 僅社區配套成熟 兩房540萬入場｜區區睇樓

作為全港「十大藍籌屋苑」之首的太古城，自1976年推售至今，一直是中產階級的指標，近日小紅書一篇題為「在香港住太古城有自豪感嗎？」的帖文更引發中港網民熱議，有人直言該區居民「確實比較有優越感」，亦有街坊表示，這份「自豪感」被誇大了，而所謂的自豪感只是源於社區配套成熟及生活便利。事實上，太古城鄰近港鐵站，附近亦設有大型購物商場、餐廳及超市等，但其實屋苑兩房入場費現時並非「天價」，根據代理資料顯示，一個實用面積482方呎低層2房單位，叫價約540萬元。

延伸閱讀：匹克球熱潮衍生噪音惡夢 奧運站業主批選址天台 打波聲響到30樓「長期煩躁想賣樓」

太古城上月錄48宗成交

中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城1月全月錄48宗買賣成交，創2021年5月錄51宗後56個月新高，平均實用呎價約1.55萬元。

踏入2月，熱勢依然持續。2月首兩日太古城已錄得成交。其中，太古城東海閣中層C室，實用面積723平方呎，三房兩廁間隔，向南，望市景，房享海景，最新以1,210萬元成交，折合實用呎價16,736元。據了解，原業主於2007年9月以539萬元購入單位，持貨逾18年，是次轉手賬面獲利671萬元，賺幅逾1.2倍。

至於該小紅書帖文引來不少觀察與回應，有人認為太古城自帶光環，「住太古城的人覺得自己好威，特別是那些中年太太，走路都趾高氣昂」、「我有幾個超過50歲的同事住太古城，確實比較有優越感」。

街坊：適合小康家庭居住

不過，有更多實際居住的街坊卻認為這份「自豪感」被誇大了。有居民坦言「住太古城唔係威，但講出嚟一定知你唔係窮。」他分享指，自幼在該區長大，感覺環境極其舒適：「要乜都有，旺中帶靜。一落街就有地鐵，行多兩步有康怡AEON；打風落雨冇嘢做，落商場行兩圈都夠殺。」亦有居民評價太古城是一個管理完善、設施充足的成熟社區，「適合小康家庭居住」。

另一位居住逾30年的「80後」老街坊分享，「的確細個一聽到你住太古城，啲人就覺得係富豪，但其實只係覺得區內比較幽靜，衣食住行齊全。」而有居民就表示，即使親友建議先睇新樓盤，最終仍選擇太古城，「睇完寧願舊到會爆水管都想返去住，因為太古城係我嘅根，而且間隔真係好實用。」

70年代落成 曾被批「舊到衰過新起公屋」

儘管屋苑受到居民讚賞，但太古城亦曾面對質疑。去年有網民在討論區發帖批評「太古城舊到衰過新公屋」，認為外牆殘舊，「入面裝修幾靚都好，一出門口就玩復古」，不解太古城為何備受追捧。

相關文章：太古城被批殘舊「一出門口就玩復古」衰過新公屋 網民反駁要睇地段配套

太古城於70年代落成時，首批單位1976年開售，當年定位確實不低。翻查1976年1月的賣樓廣告，太古城以「明日之都」作招徠，主打「戶戶單邊」，單位實用面積500至800多方呎，涵蓋兩至三房戶型，售價由11.2萬元起，首期1.12萬元即可榮升業主。時移世易，現時太古城的實用呎價已大幅超越當年的單位總價，升幅驚人。

至於另一個於1977年3月8日刊出的太古城樓盤廣告，公開發售的是1978年陸續入伙的高山台，更寫道「太古城樣樣最好，業主位位也自豪」。

