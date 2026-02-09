樓價回升緩解負資產 有望降至不足1.5萬宗 買家入市仍要做好一件事｜曹德明

金管局最新公布數據顯示，去年第四季負資產個案及金額錄得21,304宗及1,054.34億元，對比第三季錄得的31,449宗及1,567.58億港元，減少10,145宗（32.3%）及513.24億港元（32.7%），均創近9個季度新低。

港私人住宅售價連升7個月

負資產是指物業當前市值低於剩餘按揭貸款的金額，因而出現「資不抵債」的情況，故按揭成數越高、越易跌落負資產行列。隨着樓市交投回暖，樓價亦築底回升，根據差餉物業估價署資料顯示，本港私人住宅售價指數已連升7個月，因此「資不抵債」的情況得以緩解。

另外，根據香港按揭證券公司資料顯示，去年全年新取用按揭保險貸款宗數及金額為7,098宗及351.88億元，對比2024年全年減少2,239宗（24%）及126.93億元（26.5%），宗數及金額分別創近10年及6年的全年新低。由於選用較高按揭成數的買家顯著減少，他們亦較少機會跌落負資產行列。

宜預留至少半年後備資金

值得留意的是，雖然負資產維持過萬宗以上水平，但本港業主還款能力一直處於穩健水平，負資產個案中超過3個月未償還按揭貸款的拖欠比率為0.31%，儘管該比率已連升七季，但仍屬低水平，而更實際的拖欠宗數僅約66宗，並已連跌兩季。

不過，筆者仍要提醒，有意置業之人士，入市前仍需要作出風險管理，建議審慎評估自身經濟狀況及供款負擔能力，按揭成數避免借太盡，務必緊記按時供款及預留至少半年的後備資金，以應對息口波動或收入變動等不確定因素。

現時市況明朗化，用家及投資者已加快入市步伐。樓市持續升溫，銀行近期已陸續上調多個指標屋苑估價，根據公司追蹤數據顯示，大部分屋苑估值連月上揚。一手市場表現同樣活躍，近期新盤銷售成績理想，發展商趁勢調整策略，對其新盤貸尾單位提價出售，以逐步測試市場承接力。綜合各項因素，預計今年本港樓價將呈反覆向上走勢，加上買家對高成數按揭的依賴度顯著下降，筆者料負資產仍有回落空間，如今年樓價再升10%，負資產個案或會低於15,000宗水平。

曹德明

經絡按揭轉介首席副總裁