BLACKPINK Jisoo代言 Alo Yoga進駐K11 MUSEA臨海大舖

美國輕奢運動瑜伽品牌Alo Yoga進軍香港市場，選址尖沙咀K11 MUSEA開設全港首間門店。記者日前實地視察，發現位於前身為英國王室御用品牌Fortnum & Mason的臨海雙層大舖已全面圍封，外圍圍板印有Alo Yoga標誌，有工人正進行裝修工程。

據市場消息透露，該舖位面積逾7,000呎，毗鄰星光大道，面向維港。預料將沿用品牌全球店鋪設計模式，加入瑜伽空間、體驗區及 café 概念，料成為海旁新打卡點。

瑜伽專用服飾起家

Alo Yoga於2007年由Danny Harris和Marco DeGeorge在美國加州洛杉磯共同創辦，品牌名稱「Alo」取自Air（空氣）、Land（大地）、Ocean（海洋）三個英文字首，象徵自然元素與身心靈健康的緊密連結。Alo Yoga 早期以瑜伽專用服飾起家，隨後快速擴展至更廣泛的運動與生活方式服飾範疇，產品線包括瑜伽衣物、運動裝備、鞋履、配件，以及 2020 年推出的身體護理系列 Alo Glow System。品牌至今已於全球開設逾 50 間零售店，門店通常結合瑜伽空間、體驗區及咖啡概念，以沉浸式體驗強化其健康生活方式定位。

傳年內北京上海開店

Alo Yoga近年加快拓展亞洲市場，先後邀請BLACKPINK成員Jisoo及BTS成員Jin，分別擔任品牌的正式代言人與全球大使。品牌已於新加坡、曼谷等城市開設門店。據內地媒體報道，Alo Yoga今年內還計劃於北京三里屯及上海靜安嘉里同步開店。

