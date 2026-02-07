Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BLACKPINK Jisoo代言 Alo Yoga進駐K11 MUSEA臨海大舖

樓市動向
更新時間：14:20 2026-02-07 HKT
發佈時間：14:20 2026-02-07 HKT

美國輕奢運動瑜伽品牌Alo Yoga進軍香港市場，選址尖沙咀K11 MUSEA開設全港首間門店。記者日前實地視察，發現位於前身為英國王室御用品牌Fortnum & Mason的臨海雙層大舖已全面圍封，外圍圍板印有Alo Yoga標誌，有工人正進行裝修工程。

據市場消息透露，該舖位面積逾7,000呎，毗鄰星光大道，面向維港。預料將沿用品牌全球店鋪設計模式，加入瑜伽空間、體驗區及 café 概念，料成為海旁新打卡點。

Alo Yoga將進駐尖沙咀K11 MUSEA開設全港首間門店，其臨海雙層大舖已印有Alo Yoga標誌。
Alo Yoga將進駐尖沙咀K11 MUSEA開設全港首間門店，其臨海雙層大舖已印有Alo Yoga標誌。

瑜伽專用服飾起家

Alo Yoga於2007年由Danny Harris和Marco DeGeorge在美國加州洛杉磯共同創辦，品牌名稱「Alo」取自Air（空氣）、Land（大地）、Ocean（海洋）三個英文字首，象徵自然元素與身心靈健康的緊密連結。Alo Yoga 早期以瑜伽專用服飾起家，隨後快速擴展至更廣泛的運動與生活方式服飾範疇，產品線包括瑜伽衣物、運動裝備、鞋履、配件，以及 2020 年推出的身體護理系列 Alo Glow System。品牌至今已於全球開設逾 50 間零售店，門店通常結合瑜伽空間、體驗區及咖啡概念，以沉浸式體驗強化其健康生活方式定位。 

傳年內北京上海開店

Alo Yoga近年加快拓展亞洲市場，先後邀請BLACKPINK成員Jisoo及BTS成員Jin，分別擔任品牌的正式代言人與全球大使。品牌已於新加坡、曼谷等城市開設門店。據內地媒體報道，Alo Yoga今年內還計劃於北京三里屯及上海靜安嘉里同步開店。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
3小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT