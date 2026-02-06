越秀油塘1339伙申預售 樓花期34個月

發展商積極籌備未來推盤部署，據地政總署資料顯示，上月共有3宗申請預售樓花同意書個案，均為越秀地產位於油塘東源街項目的1至3期，合共提供1339伙，新申請伙數按月回升逾1倍，創5個月新高。

最快第四季銷售

上述東源街項目細分3期發展，首2期均提供617伙，而第3期則提供105伙，預計關鍵日期同為2028年12月30日，樓花期長達34個月。

消息指上述項目預計將於今年第四季啟動銷售，具體推銷時間及安排將稍後公布。

資料顯示，該項目前身為越秀冷藏倉庫，在2023年以13.4609億完成補地價改契程序，當時每方呎樓面補地價約2040元。

越秀油塘東源街項目申請預售樓花同意書，合共提供1339伙。

樓花期長達34個月

值得留意的是上月並未有項目獲批預售樓花同意書，換言之，是去年7月後再錄得「零批出」。另外，截至今年1月底，待批樓花申請數達26個項目，涉8195伙，較去年12月的6856伙，按月回升約19.5%。

美聯分析師岑頌謙指出，一手市場旺勢持續，發展商積極推盤，令到已批出預售樓花但尚未發售的私宅單位按月減少約12.8%，最新1月錄10238伙，創自2022年9月後的40個月（逾3年）次低，僅略高於去年10月水平。另外。據統計，最新1月底全港累積貨尾量錄約17816伙，按月續減約3.1%，連跌12個月，創自2023年4月後的33個月新低。