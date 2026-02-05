北都規劃可為引入F1賽事作準備｜趙錦權

去年10月，新加坡舉辦為期3天的F1大獎賽，再次印證頂級賽事對城市的強大拉動力。根據當地旅遊部門統計，賽事共吸引逾30萬人次入場，創下歷來第二高紀錄。自新加坡首次承辦F1以來，累計吸引超過72萬名旅客，為當地帶來約22億新加坡元的旅遊收益。

F1賽事不僅是一場體育競賽

更值得關注的是，新加坡政府在2022年以F1賽事為核心，協同舉辦近25場國際會議，成功吸引約9萬名與會代表，實現「賽事＋會展」的協同效應。這策略不僅擴大了賽事的經濟影響力，更強化了城市在國際商務交流中的地位。

同樣，2024年上海的F1賽事也吸引約20萬名觀眾到場，周邊酒店入住率顯著提升，平均房價上漲約兩成，直接經濟效益達14億元人民幣，整體經濟產出更接近40億。相關效益在2025年進一步增長，顯示F1賽事不僅能帶來短期收益，更能形成持續的增長動能。F1賽事不僅是一場體育競賽，更是一個能整合旅遊、酒店、商務及消費產業的重要引擎。香港若能引入F1，不僅可承接內地超過兩億粉絲的龐大消費需求，還能推動賽事與會展產業協同發展。

可參考新加坡及墨爾本經驗

筆者認為香港北部都會區規劃，為興建F1賽道提供理想契機。根據國際汽車聯會（FIA）的規範，F1賽道單圈長度需介乎3至7公里，總賽程不得超過307公里，賽道類型主要分為永久賽道與臨時街道賽道。目前北部都會區仍處於規劃階段，特區政府可把握時機，在設計道路網絡時預先諮詢專業意見，兼顧未來舉辦臨時街道賽的需求，包括賽道路面材質、彎道設計及周邊空間布局等，從規劃層面為賽事落地創造有利條件。

此外，新加坡、澳洲墨爾本、美國拉斯維加斯等地，皆具備將現有道路轉化為合規臨時賽道的成熟經驗，其在工程技術、交通管理及公眾協調等方面的做法，值得香港參考。

趙錦權

戴德梁行大中華區首席執行及環球董事

