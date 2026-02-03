地監局就簡樸房條例實施向業界發執業通告

為配合《簡樸房條例》將於2026年3月1日起生效，地產代理監管局於今日發出一份新的執業通告，為地產代理業界處理受《條例》下的規管制度所規管、根據住宅租賃出租分間單位提供指引。新執業通告將於2026年3月1日生效（除指明段落將於2027年3月1日起生效）。

地監局主席蕭澤宇表示，地監局發出這份新執業通告，旨在協助持牌人了解及遵從將於下月1日起生效的《條例》。同時，呼籲從事分間單位住宅租賃持牌人，除詳細閱讀及遵從通告內容外，亦鼓勵符合資格的現存分間單位業主盡快在下月1日起遞交寬限期登記申請，好好利用48個月的過渡期—即首12個月的登記期和其後36個月的寬限期—為已登記的單位完成所需的改造工程及盡快遞交申請以取得簡樸房認證。

根據執業通告的指引，持牌人處理在簡樸房規管制度下以住宅租賃出租分間單位時採取的行動將分為兩個階段，第一階段是《條例》生效起的第一年（即2026年3月1日至2027年2月28日的12個月登記期），而第二階段則是《條例》生效的第二年開始（即自2027年3月1日，有關違法出租分間單位刑事罪行的條文生效日起）。

新執業通告亦提醒代住宅單位擁有人就以住宅租賃出租分間單位而收取租金的持牌人將符合《條例》下「營運人」的定義，及相關持牌人將承擔《條例》下的額外責任及可能的刑事責任。此外，新執業通告亦提醒持牌人在從事地產代理業務時必須遵守地監局不時發布指引，包括尤其是出租《業主與租客（綜合）條例》第IVA部下受租務管制制度規管的分間單位的指引（地監局執業通告編號22-01(CR)）。