尖沙咀「特色街」舖位現時光倒流價 成交價僅780萬 持貨10年蝕逾6成

樓市動向
更新時間：11:20 2026-02-03 HKT
發佈時間：11:20 2026-02-03 HKT

尖沙咀特色街白蘭軒道一個地舖，成交價僅780萬，該地舖建築面積約250方呎，以780萬易手，平均每呎3.12萬，新買家料回報約4.77厘，原業主持貨10年，物業跌價61%。

尖沙咀白蘭軒道2號富峰行地下A號舖，建築面積約250方呎，以780萬易手，平均呎價約3.12萬，該舖位租客為香港正宗越南法包專門店，月租3.1萬，新買家料回報逾4.77厘，原業主早於2015年以2024萬購入，持貨10年帳面虧損約1244萬，物業貶值約61%。

原業主購入價2024萬

白蘭軒道與鄰近棉登徑都是特色街道，都是「食街」及「酒吧街」，向來是優皮一族好去處，只是在經濟不景下黯然失色，上述舖位前業主於2015年前景一片好景下購入舖位，故此錄得虧損，而尖沙咀有地舖成交價不足1000萬，相信陸續有來。

投資者承接銀主盤 回報逾4.7厘

去年12月，尖沙咀山林道4號恒貿商業中心地下1號舖銀主盤，建築面積約250呎，以約400萬易手，舊租客同發大押，以交吉交易，該舖位曾於2010年8月以845萬成交。

若比較現時最新成交價，持貨15年貶值445萬，物業跌幅52.66%，該舖位門面大約6呎，門口較窄，山林道雖然亦是食街，格調及人流，未及白蘭軒道及棉登徑。

去年12月，佐敦上海街1至7號永發大廈地下2至4號舖，建築面積約2062方呎，以約3402萬易手，呎價約16499元，該巨舖由李錦基越南餐廳承租，月租約14.6萬，新買家料回報約5.2厘。

原業主為Chu Kong Shipping Co. Ltd，1981年先以539.9萬買入3號及4號舖，其後在1986年以162萬增購2號舖，共涉資約701.9萬，持貨逾20年帳面獲利2798.1萬，升值約4倍。
 

