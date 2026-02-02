Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新屯門中心銀主盤400萬沽購 投資客購入長綫收租 料回報達3.8厘

樓市動向
更新時間：14:03 2026-02-02 HKT
發佈時間：14:03 2026-02-02 HKT

新屯門中心屬屯門區內大型屋苑之一，附近盡是休憩公園和各類型康樂設施場地，予人一種恬靜的感覺。祥益地產區域董事黃慶德表示，分行日前錄得新屯門中心銀主盤成交，為5座中層F室，實用面積455呎。

買家為區內投資客，熟悉區內環境，認為屋苑具投資價值。雖然單位內籠需作翻新，但由於屬銀主盤，叫價較市價為低，加上只需繳付100元印花稅，入市門檻相對較低，經考慮後，有感租金回報符合預期，決定以400萬購入上址作投資用途，實用面積呎價8,791元。

以單位現時市值租金約12500元計，租金回報率達3.8厘。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

