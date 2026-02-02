逾一成業主考慮今年換樓 即睇「先買後賣」或「先賣後買」利弊｜曹德明

不少人在踏出「上車」的第一步後，下一個目標便是「愈住愈大」，並會萌生「樓換樓」的念頭。根據筆者公司早前所舉辦的置業意向調查，有約一成半的受訪業主表示會考慮於今年換樓，主要原因包括「改善居住環境」、「家庭需要」及「樓價下跌，趁低換樓」，當中超過半數考慮換購二手物業，心儀物業的樓價主要集中在1,000萬元以內，並有近六成半傾向承造高成數按揭。

過去由於各項樓市按揭措施及辣稅等限制，令業主在換樓及申請按揭時較為麻煩。不過，現時政府已全面撤銷所有住宅辣稅，並放寬銀行入息要求及按揭成數上限，為換樓客大開方便之門，大大降低換樓門檻，尤其對於想「先買後賣」換樓業主。

「先買後賣」或影響按揭成數

「先買後賣」指先購入新物業，然後才出售舊有物業。根據最新樓按措施，即使有兩個物業在身，新物業的按揭成數仍可承造最多七成，並且無須調低供款與入息比率上限。另外，買家亦只需繳交第二標準稅率的從價印花稅。

有一些「先買後賣」的換樓業主，或會於簽訂舊有物業的臨時買賣合約後，隨即簽訂新物業的臨時買賣合約，但須注意，若果舊有物業尚未正式完成交易，新物業如需要申請按揭保險，按揭保險公司最多只可批出八成按揭。

「先賣後買」涉及額外開支

至於「先賣後買」的業主，即完成出售舊有物業後，才購入新物業，由於他們出售舊物業的成交日期早於新物業的成交日期，因此新物業申請按揭上會更為簡單，透過按揭保險計劃，可申請最高九成按揭。

不過，期間業主可能需要另租居所暫住，並且需搬家兩次，當中可能涉及額外租金及搬遷費用。最後，無論是以「先買後賣」或「先賣後買」換樓，都需準備充足資金，並確保有足夠的還款能力。如對按揭申請有任何疑問，建議尋求專業及大型的按揭中介諮詢。

曹德明

經絡按揭轉介首席副總裁