業界倡北都採「按建設量付費」世邦：「彈性發展」增吸引力 降低前期風險

隨着洪水橋/厦村新發展區首個試點招標詳情公布，以及產業園公司的成立，北部都會區發展有見提速。世邦魏理仕提出，政府須落實當區發展以市場為主導，提供清晰長遠規劃時間表，並可嘗試於發展及招標過程中引入具彈性安排，以增加銀行融資或財團投資意願。

建議轉租方式批地

政府宣布產業園公司採多元公私營合作模式，世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延認為，該模式下大機會以轉租方式批地，政府需釐清退場年期及回報機制，否則會限制銀行融資或財團投資意願。尤其是在過往多層式現代產業大樓招標遇到挑戰後，政府應清晰意圖、架構及時間表，以助提升市場信心。

鄭亥延亦提出，目前該公司角色與現有平台如香港科技園公司及港深創新及科技園等有多方面重疊，建議明確劃分職能及合作方式，並對外提供單一投資窗口，讓投資者或有意進駐企業了解箇中差異，以及避免產生重複。

世邦魏理仕鄭亥延（中）建議，產業園公司成立後政府應提供清晰長遠規劃時間表，增投資信心。左為徐浩賢，右為林凌。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事徐浩賢指，北部都會區規劃中的物流樓面供應總量，相當於香港現有物流存量約1.5倍，因此有必要採取分階段、需求主導的土地釋放方式。

徐浩賢解釋，現階段租戶需求集中於高效率、較低樓層的物流設施；而高自動化或近零碳項目因成本較高，暫時吸納力有限。而且不少公司已明確選址，需要有足夠吸引力才能驅使公司進駐。故建議在初期允許地積比彈性，例如採用「按建設量付費」模式，按需求走勢進行改建，提高所用到的地積比，認為這樣可降低前期風險，同時保留政府長遠的規劃選項。

考慮不設立硬性截標時間

在招標方面，世邦魏理仕建議可嘗試透過「滾動提交」形式接收標書，即不設立硬性截標時間，財團於土地推出期間遞交標書都會被接納，甚至可以考慮為早交標書方案加分。徐浩賢認為，這樣可削弱財團觀望態度，減低流標風險。

至於在土地回收方面，根據政府去年公告，新界已有超過300公頃土地被收回，涉及多於7500個私人地段，主要集中於新田、牛潭尾及元朗南。世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事林凌表示，許多持份者低估相關程序及賠償要求複雜程度，建議應密切留意政府公告及早尋求專業協助。